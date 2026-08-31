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'యుద్ధం మానవాళిని వెనక్కి నెడుతోంది- దానికి ముగింపు పలకాల్సిన సమయం వచ్చింది'- పుతిన్‌కు స్పష్టం చేసిన మోదీ

షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సు సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో భారత ప్రధాని మోదీ భేటీ- యుద్ధానికి ముగింపు పలకాల్సిన సమయం వచ్చిందని స్పష్టీకరణ- భారత్ శాంతివైపే ఉంటుందని కీలక వ్యాఖ్యలు

Modi Putin Meeting At SCO
షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, పుతిన్ భేటీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 8:55 PM IST

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Modi Putin Meeting At SCO : ఉక్రెయిన్‌‌లో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికి శాంతి వైపు అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. కిర్గిస్థాన్ రాజధాని బిష్కెక్‌లో జరుగుతున్న 26వ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సదస్సు సందర్భంగా సోమవారం రోజు మోదీ, పుతిన్ ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువురు నేతలు తొలుత ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం భారత్- రష్యా సంబంధాలు, ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం సహా పలు అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పుతిన్‌తో భేటీలో ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం గురించి భారత్ వైఖరిని వివరించారు మోదీ. 'యుద్ధంలో గడిపే ప్రతి రోజూ మానవాళిని వెనక్కి నెడుతోంది. అదే శాంతి దిశగా వేసే ప్రతి అడుగు మానవాళిలో కొత్త ఆశ, ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. అంతులేని యుద్ధం నుంచి బయటపడి, యుద్ధానికి ముగింపు పలకాల్సిన సమయం వచ్చింది. మానవాళి సంక్షేమానికి ఇదెంతో అవసరం' అని మోదీ పుతిన్‌కు స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్ సమస్యపై ఇంతకుముందు కూడా తామిద్దరం చర్చించుకున్నామని మోదీ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. భారత్ అన్ని శాంతి ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇస్తుందని, ఇకపైనా అదే కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు.


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