'పెంగ్విన్‌‌తో కౌగిలించుకోండి' – గ్రీన్‌ల్యాండ్‌పై ట్రంప్ మరో ఆసక్తికర ఏఐ ఫొటో రిలీజ్

US CREATED AI IMAGE on GREENLAND
US CREATED AI IMAGE on GREENLAND (X@white House)
Published : January 24, 2026 at 10:43 PM IST

White House AI Generated Greenland : గ్రీన్‌లాండ్‌ను స్వాధీనం చేసుకునే విషయంలో ట్రంప్ ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు. అమెరికాలో గ్రీన్‌లాండ్ భాగమైపోయిందంటూ ఇటీవలే ఏఐ ఫొటోలను విడుదల చేసిన ట్రంప్, తాజాగా మరో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చిత్రంతో సోషల్ మీడియాలో హల్ చేశారు. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంపై తన ఆసక్తిని చూపిస్తూ శనివారం వైట్‌హౌస్ ఒక వినూత్నమైన ఏఐ జనరేటెడ్ ఫొటోను షేర్ చేసింది. యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఒక పెంగ్విన్‌తో కలిసి గ్రీన్‌లాండ్ వైపు నడుస్తున్నట్లు ఉన్న ఆ చిత్రానికి 'Embrace the penguin' అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో యూరప్​ అసహనంతో ఉండగా, తాజా ఫొటోతో ట్రంప్ మరింత మంటపెట్టారు.

వైట్‌హౌస్ వ్యూహాత్మకంగా పెంగ్విన్‌తో కూడిన చిత్రాన్ని షేర్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. పెంగ్విన్‌లు గుంపులుగా ఉంటూ ఒకదానికొకటి రక్షణగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే గ్రీన్‌లాండ్ భూభాగాన్ని ఆక్రమించడం కంటే, దాన్ని అమెరికాలో ప్రేమతో కలుపుకోవడం అనే అర్థాన్ని ఇచ్చేలా ఈ పోస్టు ఉండటం గమనార్హం.

గ్రీన్‌‌లాండ్‌ను అమెరికాలో భాగంగా చూపిస్తూ జేడీ వాన్స్, మార్కో రూబియోలతో కలిసి ట్రంప్- యూఎస్​ జెండాను పాతుతున్న ఏఐ ఫొటోను ఇటీవల ట్రంప్ షేర్ చేశారు. అలాగే, అమెరికా మ్యాప్‌లో గ్రీన్‌లాండ్, కెనడా, వెనిజులా కలిసి ఉన్నట్లుగా మరో ఫొటోను ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ పంచుకున్నారు. తాజాగా పెంగ్విన్‌తో కలిసి వెళ్తున్న చిత్రాన్ని షేర్ చేయడం సంచలనంగా మారింది.

దావోస్ వేదికగా నాటోతో ఒప్పందం
అమెరికా భద్రతకు గ్రీన్‌లాండ్ వ్యూహాత్మకంగా చాలా కీలకమని ట్రంప్ గత కొన్ని నెలలుగా బహిరంగంగా చెబుతూ వస్తున్నారు. గ్రీన్‌లాండ్‌ను పాలిస్తున్న డెన్మార్క్‌తో ఒప్పందం కుదరకపోతే, ఆ భూభాగాన్ని తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి వాషింగ్టన్ సైనిక శక్తిని కూడా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుందని ఆయన గతంలోనే హెచ్చరించారు. దీనిని వ్యతిరేకిించిన ఐరోపా దేశాలపై ట్రంప్ 10 శాతం పన్నులు విధించారు.

ట్రంప్ చేసిన ఆ వ్యాఖ్యలు డెన్మార్క్‌తో పాటు పలు ఐరోపా మిత్రదేశాలను అప్రమత్తం చేశాయి. దీంతో యూరప్ దేశాలు గ్రీన్‌లాండ్‌కు తమ సైన్యాన్ని పంపాయి. ఈ పరిణామం నాటో దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత దెబ్బతీశాయి. గ్రీన్‌లాండ్ వివాదానికి ప్రతిచర్యగా ఏడు యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు, యూకే దేశాలపై ట్రంప్ పన్నులు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించడంతో పరిస్థితి మరింత ముదిరింది. అయితే, ఇటీవల దావోస్‌లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ సదస్సులో నాటో చీఫ్ మార్క్ రుట్టేతో భేటీ తర్వాత ఆ పన్నులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో అమెరికా, ఐరోపా రెండింటికీ ప్రయోజనం చేకూరేలా త్వరలో ఒక కొత్త ఒప్పందాన్ని ప్రకటిస్తామని ట్రంప్ వెల్లడించారు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

పైసా కూడా చెల్లించం: ట్రంప్
దావోస్ పర్యటన నేపథ్యంలో విలేకరులు అడిగి ప్రశ్నకు ట్రంప్ ఆసక్తికర సమాధానం చెప్పారు. గ్రీన్‌లాండ్ కోసం అమెరికా ఎంత ధర చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ప్రశ్నించగా, దీనికి ట్రంప్ తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చారు. తాము గ్రీన్‌లాండ్ కోసం ఎలాంటి నగదు చెల్లించబోమన్నారు. "మేము ఏమీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ 'గోల్డెన్ డోమ్' నిర్మించడం తప్ప" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా అమెరికాకు గ్రీన్‌లాండ్‌లో సైనిక అవసరాలతో పాటు అన్ని రకాల పూర్తి స్థాయి ప్రవేశం (Total Access) లభిస్తుందని, అది కూడా ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండానే! అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, గ్రీన్‌లాండ్‌ను కొనుగోలు చేయడం కంటే, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ద్వారా ఆ భూభాగంపై నియంత్రణ సాధించాలని అమెరికా చూస్తోంది. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో రష్యా, చైనా వంటి దేశాల ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించడానికి గ్రీన్‌లాండ్‌లో సైనిక స్థావరాలు అమెరికాకు అత్యంత కీలకం. నాటో అధిపతిని కలవడం ద్వారా, గ్రీన్‌లాండ్ అంశాన్ని కేవలం అమెరికా-డెన్మార్క్ మధ్య సమస్యగా కాకుండా, అంతర్జాతీయ భద్రతా అంశంగా ట్రంప్ మార్చారు.

ప్రస్తుతానికి ఐరోపా దేశాలపై సుంకాల భయం తొలగినప్పటికీ, ఆర్కిటిక్ భూభాగంపై ట్రంప్ చూపుతున్న ఈ దూకుడు భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు దారితీస్తుందో వేచి చూడాలి.

