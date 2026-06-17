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ఎలాన్ మస్క్ 'గ్రోక్' ఏఐ సాయంతో- ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు!

ఇరాన్​పై అమెరికా సైనిక దాడులు- ఏఐ​ టూల్​ 'గ్రోక్' వాడినట్లు రిపోర్టు

Elon Musk
Representational Image (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 1:10 PM IST

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US Used Grok To Iran Strikes : పశ్చిమాసియా దాడులకు సంబంధించి ఒక కొత్తవిషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇరాన్‌పై సైనిక దాడులు చేయడం కోసం అమెరికా, ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్​కు చెందిన కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)​ సాధనం 'గ్రోక్'ను ఉపయోగించినట్లు తెలిసింది. అమెరికా ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన న్యాయపత్రాల ద్వారా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చిందని ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీకి చెందిన ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్‌పై పర్యావరణ కేసు నమోదైంది. ఈ కేసును ఎదుర్కొనే క్రమంలో అమెరికా ప్రభుత్వం జూన్ 15న కోర్టుకు సమర్పించిన పత్రాల్లో ఈ విషయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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GROK USED IN IRAN STRIKES
US STRIKES AGAINST IRAN
US USED GROK TO IRAN STRIKES

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