ఎలాన్ మస్క్ 'గ్రోక్' ఏఐ సాయంతో- ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు!
ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక దాడులు- ఏఐ టూల్ 'గ్రోక్' వాడినట్లు రిపోర్టు
Representational Image (AFP)
Published : June 17, 2026 at 1:10 PM IST
US Used Grok To Iran Strikes : పశ్చిమాసియా దాడులకు సంబంధించి ఒక కొత్తవిషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇరాన్పై సైనిక దాడులు చేయడం కోసం అమెరికా, ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాధనం 'గ్రోక్'ను ఉపయోగించినట్లు తెలిసింది. అమెరికా ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన న్యాయపత్రాల ద్వారా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చిందని ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీకి చెందిన ఒక పెద్ద డేటా సెంటర్పై పర్యావరణ కేసు నమోదైంది. ఈ కేసును ఎదుర్కొనే క్రమంలో అమెరికా ప్రభుత్వం జూన్ 15న కోర్టుకు సమర్పించిన పత్రాల్లో ఈ విషయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.