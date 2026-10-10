'బీజేపీకి రిలయన్స్ నుంచి భారీ విరాళాలు!'- స్క్రీన్షాట్స్ షేర్ చేసిన మస్క్
Elon Musk On BJP Ambani Relations : రిలయన్స్ అనుబంధ సంస్థలు బీజేపీకి భారీగా విరాళాలు ఇస్తున్నాయని ఎలాన్ మస్క్ ఆరోపించారు. భారత్లో ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని అనేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయని అన్నారు.
Published : October 10, 2026 at 8:37 AM IST
Elon Musk On BJP Ambani Relations : భారత్లో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలు 'స్టార్లింక్' ప్రవేశానికి సంబంధించి రిలయన్స్ అధినేత ముఖేశ్ అంబానీపై టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ విమర్శల తీవ్రత పెంచారు. బీజేపీకి రిలయన్స్ మద్దతు ఉన్న సంస్థలు భారీగా విరాళాలు ఇచ్చాయంటూ వచ్చిన వార్తా కథనాల స్క్రీన్షాట్లను శుక్రవారం సాయంత్రం తన ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అంబానీని ఉద్దేశించి 'ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంబానీ' అంటూ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు.
'స్టార్లింక్ను పోటీకి అనుమతించండి'
'ప్రియమైన ప్రధానమంత్రి అంబానీ గారూ, భారతదేశానికి అసలైన అధినేత మీరేనన్న విషయాన్ని గ్రహించనందుకు నా వినయపూర్వక క్షమాపణలు స్వీకరించండి. భారతదేశంలోని గొప్ప ప్రజలపై మీ గుత్తాధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికే మీరు ఇష్టపడతారు. అయినప్పటికీ స్టార్లింక్ను పోటీకి అనుమతించడాన్ని పరిశీలిస్తారా?' అని మస్క్ ప్రశ్నించారు. భారత్లో ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేని అనేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయని, దీనివల్ల పిల్లలకు విద్యావకాశాలు, చిన్న వ్యాపారులకు తమ ఉత్పత్తులను ప్రపంచ మార్కెట్లో విక్రయించే అవకాశాలు పరిమితమవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. స్టార్లింక్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే వారి జీవితాలు మెరుగుపడతాయని మస్క్ అభిప్రాయపడ్డారు.
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026