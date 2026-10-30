ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు గెలిస్తే అమెరికాలో ప్రజాస్వామ్యం అంతమే : మస్క్ సంచలన ప్రకటన
Musk On Democratic Party : యూఎస్ మిడ్టర్మ్ ఎన్నికల వేళ డెమోక్రాట్లపై ఎలాన్ మస్క్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. 2028లో జరిగే ఎన్నికల్లో ఆపార్టీ గెలిస్తే అగ్రరాజ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం అంతం తప్పదని ఆరోపించారు.
Published : October 30, 2026 at 3:41 PM IST
Musk On Us Presidential Election : అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ వ్యాపారవేత్త ఎలాన్ మస్క్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2028లో జరగబోయే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు (యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్, అధ్యక్ష పదవి) గెలిస్తే దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అంతమవుతుందని హెచ్చరించారు. అటువంటి ఎన్నికల ఫలితం అమెరికాలో ప్రధాన రాజకీయ, సంస్థాగత మార్పులకు దారితీయవచ్చని పేర్కొన్నారు. 2028లో జరగబోయే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్, అధ్యక్ష పదవిని డెమోక్రాట్లు దక్కించుకుంటే వారు ఏం చేస్తారనే దానిపై మస్క్ తన ఆందోళనలను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు.
"2028లో జరిగే అమెరికా ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు యూఎస్ ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్, అధ్యక్ష పదవులను పూర్తిగా కైవసం చేసుకుంటే వారు సెనేట్లో బలమైన మెజారిటీని సాధించడానికి వాషింగ్టన్ డీసీ, ప్యూర్టో రికోలను రాష్ట్రాలుగా మారుస్తారు. శాశ్వత మెజారిటీని పటిష్టం చేసుకోవడానికి సరిహద్దులను తెరిచి అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పౌరసత్వం లేదా చట్టబద్ధత కల్పిస్తారు. అమెరికా సుప్రీం కోర్టులోని న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచి తక్షణమే తమకు అనుకూలమైన మెజారిటీని డెమోక్రాట్లు సంపాదించుకుంటారు. ఇదే నా ఆందోళన. రాబోయే ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు క్లీన్ స్వీప్ చేస్తే అది 'గేమ్ ఓవర్ ఫర్ అమెరికా' (అమెరికా కథ ముగిసినట్లే) అవుతుంది." అని మస్క్ పేర్కొన్నారు.
My biggest concern is that if there is a clean sweep by Democrats of the House, Senate and Presidency in 2028, they will: 1. Make DC and Puerto Rico states to gain a strong majority in the Senate. 2. Open the borders and legalize everyone living in America illegally to cement a permanent majority. 3. Increase the size of the Supreme Court to gain an immediate majority. This would result in America becoming a permanent one-party state and the end of democracy in any meaningful sense of the word. All that is needed to ensure this doesn’t happen is 51 Republican senators in 2029. That is why you should vote for Republican senators this election. Other reasons are irrelevant compared to this one.— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026
రిపబ్లికన్ సెనేటర్లకు ఓటేయండి : మస్క్ పిలుపు
2028లో అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు విజయం సాధిస్తే దేశ రాజకీయ వ్యవస్థను మౌలికంగా మార్చేస్తాయని ఎలాన్ మస్క్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామాలు అమెరికాను ఒకే ఒక్క పార్టీ పాలించే దేశంగా మారుస్తాయని ఆరోపించారు. దీంతో నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థం లేకుండా పోతుందని అన్నారు. అమెరికాలో ఇటువంటి పరిణామాలను అడ్డుకోవాలంటే రిపబ్లికన్లు 2029 నాటికి సెనేట్లో 51 సీట్లను దక్కించుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు రిపబ్లికన్ సెనేటర్లకు ఓటేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ట్రంప్ పార్టీకి భారీ ఆర్థిక సాయం
నవంబర్ 3న జరగనున్న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల కోసం రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రచారాలు, రాజకీయ కార్యక్రమాలకు ఎలాన్ మస్క్ ఏకంగా 442 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద వ్యక్తిగత రాజకీయ దాతగా ఈ బిలియనీర్ నిలిచారు. 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లోనూ ట్రంప్ విజయానికి ఆర్థికంగా సాయం చేశారు మస్క్. ప్రస్తుతం కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ పార్టీకి ఆర్థికంగా అండగా నిలిచారు.
ఎన్నికలు నిజాయితీగా జరిగితే ఫలితాలను గౌరవిస్తా : ట్రంప్
ఇదిలా ఉండగా, యూఎస్ మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండు రోజుల క్రితం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికలు నిజాయితీగా జరిగితే రాబోయే మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలను తాను గౌరవిస్తానని స్పష్టం చేశారు. లేదంటే తన వీటో అధికారాన్ని ఉపయోగించగలనని హెచ్చరించారు. తనకు బలమైన వీటో అధికారం ఉందన్నారు.
ట్రంప్నకు షాక్ తప్పదా?
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల సంబంధించిన ఆ దేశానికి చెందిన ఓ వార్తా సంస్థ సంచలన సర్వేను బయటపెట్టింది. యూఎస్ ప్రతినిధుల సభలో డెమోక్రాట్లు 229 సీట్లు గెలుచుకుంటారని అంచనా వేసింది. ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఓటర్లలో ఉన్న ఆందోళనలు ఈ సారి ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయనున్నాయని పేర్కొంది. అయినప్పటికీ ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి ఏ పార్టీ దగ్గరా స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేదని మెజారిటీ అమెరికన్లు భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. గత కొన్ని వారాలుగా డెమోక్రాట్ల ఆధిక్యం స్థిరంగా కొనసాగుతోందని, కానీ మరింతగా పెరగలేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి భారీ ఎన్నికల ప్రభంజనం (ఎలెక్టోరల్ వేవ్) కనిపించడం లేదని అభిప్రాయపడింది. ఈ నేపథ్యంలో టెస్లా అధినేత, వ్యాపారవేత్త ఎలాన్ మస్క్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు గెలిస్తే దేశంలో జరగబోయే పరిణామాల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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