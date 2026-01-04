వెనెజువెలా ప్రజలకు మస్క్ శుభవార్త- ఫిబ్రవరి 3 వరకు స్టార్లింక్ ఉచిత ఇంటర్నెట్
వెనెజువెలా ప్రజలకు మద్దతు ప్రకటించిన మస్క్- ఆ దేశంలో స్టార్లింక్ ఉచిత ఇంటర్నెట్ సేవలు- మదురో చేతికి బేడీల వీడియో వైరల్- ట్రంప్ తొలి టర్మ్లోనే ఈ ప్లాన్ వేశాం- కానీ: మాజీ ఎన్ఎస్ఏ
Published : January 4, 2026 at 11:48 AM IST
Starlink Free Internet In Venezuela : పాలనాపరమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వెనెజువెలా ప్రజలకు అపర కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ నైతిక మద్దతును ప్రకటించారు. తన కంపెనీ స్టార్ లింక్ ద్వారా ఆ దేశ ప్రజానీకానికి కొంతకాలం పాటు ఉచితంగా బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ సేవలను అందిస్తానని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే వెనెజువెలాలో తమ ఉచిత ఇంటర్నెట్ సేవలు మొదలయ్యాయని, ఫిబ్రవరి 3 వరకు అవి కచ్చితంగా కొనసాగుతాయన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక ట్వీట్ చేశారు.
2025 సంవత్సరం ఆరంభంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యారు. మొదట్లో ట్రంప్నకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఎలాన్ మస్క్ ఉండేవారు. 'డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎఫీషియెన్సీ' (డోజ్) అనే ప్రత్యేక ప్రభుత్వ విభాగాన్ని మస్క్ కోసం కొత్తగా ట్రంప్ ఏర్పాటు చేయించారు. దానికి సారథిగా మస్క్ను నియమించారు. కొన్ని నెలల తర్వాత పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ విధానాల విషయంలో ట్రంప్, మస్క్ మధ్య గ్యాప్ పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ట్రంప్ ప్రభుత్వం మిలిటరీ టార్గెట్లో ఉన్న వెనెజువెలా ప్రజలకు ఉచిత ఇంటర్నెట్ సేవలతో మస్క్ దన్నుగా నిలవడం గమనార్హం.
In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026
మదురో చేతికి బేడీల వీడియో వైరల్
శనివారం (జనవరి 3న) తెల్లవారుజామున వెనెజువెలా రాజధాని నగరం కారకస్పై అమెరికా ఆకస్మిక గగనతల దాడులు చేసింది. కారకస్లోని దేశ అధ్యక్షుడి భవనంలోకి ప్రవేశించి, ప్రెసిడెంట్ నికోలస్ మదురో దంపతులను అదుపులోకి తీసుకుంది. అక్కడి నుంచి వారిని ప్రత్యేక విమానంలో న్యూయార్క్ నగరంలోని అమెరికా డ్రగ్స్ నిరోధక విభాగం కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లారు. అమెరికాలోకి డ్రగ్స్ను స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారనే అభియోగాలతో మదురోపై కేసులు నమోదు చేశారు. నికోలస్ మదురో చేతికి బేడీలు వేసి ఉన్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. విలేకరులు, అమెరికా డ్రగ్స్ నిరోధక విభాగం అధికారులకు మదురో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, గుడ్ నైట్ చెప్పడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపించింది.
వెనెజువెలాకు తాత్కాలిక ప్రెసిడెంట్గా మహిళా నేత
ఈ సంచలన పరిణామం నేపథ్యంలో శనివారం రాత్రి వెనెజువెలా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తానియా డీ ఆమెలియో కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దేశ ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్ను మదురో తాత్కాలిక రాజకీయ వారసురాలిగా ప్రకటించారు. దేశ భద్రత, జాతీయ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం తాత్కాలిక దేశాధ్యక్షురాలిగా సేవలు అందించాలని డెల్సీకి నిర్దేశించారు. టీవీలో దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ డెల్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికీ తమ దేశానికి అధ్యక్షుడిగా మదురోనే ఉన్నారని, ఆయన్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని అమెరికాను డిమాండ్ చేశారు.
ట్రంప్ తొలి టర్మ్లోనే ఈ ప్లాన్ వేశాం- కానీ : అమెరికా మాజీ ఎన్ఎస్ఏ
వెనెజువెలాలో అమెరికా ఆర్మీ తాజాగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్పై అమెరికా మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు(ఎన్ఎస్ఏ) జాన్ బోల్టన్ స్పందించారు. మదురోను వెనెజువెలా అధికార పీఠం నుంచి పక్కకు తప్పించే ప్లాన్ను ట్రంప్ తొలిసారి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడే సమర్పించామని ఆయన తెలిపారు. అయితే నాటి అమెరికా సర్కారులోని కొంతమంది అధికారుల కారణంగా ఆ ప్లాన్పై ట్రంప్ అంతగా దృష్టిసారించ లేదన్నారు. వెనెజువెలాలోని భారీ చమురు నిక్షేపాలపై ఆనాడు ట్రంప్ బాగా ఆసక్తి చూపారని, కానీ మదురో అధికార పీఠాన్ని పెకిలించే ప్లాన్ను అమలు చేయలేకపోయారని జాన్ బోల్టన్ పేర్కొన్నారు. మదురోను అధికారం నుంచి తప్పించడానికి అమెరికా ఆర్థిక ఒత్తిడి మాత్రమే సరిపోదని ఆనాటి వెనెజువెలా విపక్షాలు అభిప్రాయపడ్డాయన్నారు. ఇతర దేశాలపై అమెరికా సైన్యం దాడి చేయాలంటే, అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆమోదం అవసరం. ఈ ఆమోదాన్ని పొందకుండానే వెనెజువెలాపై ట్రంప్ సర్కారు సైనిక చర్య నిర్వహించడం గమనార్హం.
