ఉక్రెయిన్లో ఇంటర్నెట్ వేగంపై పరిమితులు నిజమే : మస్క్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
ఉక్రెయిన్లో స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవలపై ఆంక్షలు విధించిన మాట వాస్తవమేనని మస్క్ అంగీకరించారు. ప్రస్తుతం ఆ సమస్య పరిష్కారమైందని ఇంటర్నెట్ సేవలను పునరుద్ధరించినట్లు తెలిపారు.
Published : October 25, 2026 at 5:22 PM IST
Musk Clarity On Starlink Internet Ukraine : ఇటీవల ఉక్రెయిన్లో డ్రోన్ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడ్డ విషయంపై స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ సంచలన విషయం వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్లో స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవలపై ఆంక్షలు విధించిన మాట వాస్తవమేనని ఆయన అంగీకరించారు. ప్రస్తుతం ఆ సమస్య పరిష్కారమైందని ఇంటర్నెట్ సేవలను పునరుద్ధరించినట్లు తెలిపారు. స్టార్లింక్ను సైనిక కార్యకలాపాల కోసం ఉపయోగించి తమ సేవా నిబంధనలను ఉక్రెయిన్ ఉల్లంఘించిందని మస్క్ ఆరోపించారు. స్టార్లింక్ అనేది పౌరుల అవసరాల కోసం ఉద్దేశించిదని, డ్రోన్ దాడులకు వాడకూడదని స్పష్టం చేశారు. అయితే, అమెరికా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే స్టార్షీల్డ్తో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పారు. ఏ ప్రైవేట్ సంస్థ చేయనంత సాయం ఉక్రెయిన్కు స్పేస్ఎక్స్ చేసిందని మస్క్ పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్లో స్టార్లింక్ సేవలను పునరుద్ధరించాలని తాను మస్క్ను ఆదేశించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.
"ప్రజలను చంపడానికి లేదా డ్రోన్ దాడుల కోసం స్టార్లింక్ అనే పౌర వాణిజ్య సేవను ఉపయోగించడానికి ఎన్నడూ అనుమతి లేదు. స్టార్షీల్డ్ అనేది ఒక భిన్నమైన వ్యవస్థ. ఇది అమెరికా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఏమి చేయాలో నిర్ణయించుకునేది కూడా వారే. ఉక్రెయిన్ సైన్యం స్టార్లింక్ సేవా నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, ప్రజలను చంపడానికి, డ్రోన్ దాడుల నిర్వహించడానికి దానిని ఉపయోగించింది."
- ఎలాన్ మస్క్, స్పెస్ఎక్స్ అధినేత
Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story.— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026
స్టార్షీల్డ్ సేవలు సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయి: జెలెన్స్కీ
మరోవైపు, ఉక్రెయిన్లో స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్తో పాటు సైనిక అవసరాల కోసం వినియోగించే స్టార్షీల్డ్ సేవలు సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తెలిపారు. ఆంక్షలు విధించక ముందు ఇంటర్నెట్ వేగం ఏ స్థాయిలో ఉండేదో, ఇప్పుడు మళ్లీ అదే వేగంతో సేవలు అందుతున్నాయని వెల్లడించారు. సరిహద్దుల్లోని సైనిక బలగాలకు సరకు రవాణా చేసేందుకు స్టార్లింక్ సేవలు అవసరమని పేర్కొన్నారు. రష్యా సేనలు ప్రయోగిస్తున్న షాహెద్ డ్రోన్లను అడ్డుకునేందుకు స్టార్షీల్డ్ దోహదపడుతోందని జెలెన్స్కీ వివరించారు. గత వారం స్టార్లింక్ సంస్థ ఉక్రెయిన్లో ఇంటర్నెట్ వేగంపై పరిమితులు విధించింది. స్టార్లింక్ చర్యలతో తమ డ్రోన్ మిషన్లకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడిందని ఉక్రెయిన్ ఆందోళన వ్యక్తంచేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఇంటర్నెట్ వేగంపై పరిమితులను స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ ఎత్తివేసింది.
అసలేం జరిగింది?
ఇటీవల రష్యాతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డీజిల్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే యుద్ధ రంగంలో ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లు వేగాన్ని కోల్పోయినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అమెరికా మద్దతు సన్నగిల్లడంతో రష్యాతో యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ వాడుతున్న స్టార్లింక్ కమ్యూనికేషన్ పరికరాలపై మస్క్ నియంత్రణలు విధించినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే, ఆ సమయంలో వచ్చిన వార్తలను మస్క్ అప్పుడు తోసిపుచ్చారు. స్టార్షీల్డ్ (సైనిక అవసరాల కోసం ఉపయోగించే స్టార్లింక్) అమెరికా ప్రభుత్వ నియంత్రణలోనే ఉంటుందని నాడు మస్క్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరోవైపు స్టార్లింక్ సేవల కోత విషయంలో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని యూఎస్ రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా ఇదివరకే పేర్కొన్నారు. సేవల వేగం విషయంలో తాము ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో చర్చలు
ఇదిలా ఉండగా, రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలై దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందనే విషయంపై అనిశ్చితి నెలకొంది. మరోవైపు, యుద్ధాన్ని ముగించడానికి దౌత్య ప్రయత్నాల మళ్లీ పునఃప్రారంభమయ్యాయి. నవంబర్లో అమెరికా, ఉక్రెయిన్లతో త్రైపాక్షిక చర్చలను జరపడానికి రష్యా బుధవారం అంగీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం, అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వంతో, ఉక్రెయిన్లోని దక్షిణ ఖేర్సన్ ప్రాంతంలో చర్చలు జరపనున్నారు. అందులో యుద్ధ ముగింపుపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.