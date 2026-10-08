డిసెంబర్ నాటికి మరింత తీవ్రం కానున్న ఎల్నినో- రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు- WMO వార్నింగ్!
El Nino India Impact : డిసెంబరులో ఎల్నినో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది. 2027 ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగొచ్చని అంచనా వేసింది.
Published : October 8, 2026 at 9:49 PM IST
El Nino India Impact : భూమధ్య రేఖకు సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడిన ఎల్నినో పరిస్థితులు మరింత తీవ్రరూపం దాలుస్తున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO) హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం వేగంగా బలపడుతున్న ఎల్నినో ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోనుందని గురువారం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే కూడా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని డబ్ల్యూఎంఓ తన నెలవారీ గ్లోబల్ సీజనల్ క్లైమేట్ అప్డేట్లో స్పష్టం చేసింది.
ఇక ఇది 1950 తర్వాత నమోదు కాబోయే అత్యంత బలమైన ఎల్నినోలలో ఒకటిగా మారే ప్రమాదం ఉందని డబ్ల్యూఎంఏ అంచనాలు సూచిస్తున్నట్లు సంస్థ సెక్రటరీ జనరల్ సెలెస్టే సౌలో ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు ఇప్పటికే పూర్తిగా స్థిరపడి, అత్యంత వేగంగా బలపడుతున్నాయని ఆమె వెల్లడించారు. ఇంకా ఈ బలమైన ఎల్నినో పరిస్థితులు 2027 ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగే అంచనాలు ఉన్నాయని, 100 శాతం ఇది జరగొచ్చని తెలిపారు. దీని వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన వేడి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన కరువు, మరికొన్ని చోట్ల భారీ వరదలు సంభవించే ముప్పు ఉందన్నారు.
అక్టోబర్- నవంబర్- డిసెంబరులో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరగొచ్చని చెప్పిన సౌలో- సముద్ర మట్టం ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే సుమారు 3.7 డిగ్రీ సెల్సియస్ మేర పెరిగి సరికొత్త రికార్డుల్ని సృష్టించవచ్చని అంచనా వేశారు. సాధారణంగా జూన్లో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే 1.6 డిగ్రీ సెల్సియస్ మేర ఎక్కువగా ఉండగా, ఆగస్ట్ నాటికి అది 2.5 డిగ్రీ సెల్సియస్కు పెరిగిందని చెప్పారు. ఇప్పుడు రానున్న నెలల్లో మరింత పెరుగుతుందని అన్నారు. హిందూ మహాసముద్రంలో ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ (IOD) పరిస్థితులు కూడా అక్టోబరులో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకొని, ఆ తర్వాత బలహీనపడతాయని డబ్ల్యూఎంఓ వెల్లడించింది. ఇంకా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోనూ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా కొనసాగుతుండటంతో రాబోయే కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులు అస్తవ్యస్తంగా మారనున్నాయని తెలిపింది.
ఎల్నినో వల్లే సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం
ఎల్నినో అనేది ఎల్ నినో సదరన్ ఆసిలేషన్ (ENSO) క్లైమేట్ ఫినామినాలోని 3 దశల్లో ఒకటి. మధ్య, తూర్పు ఉష్ణమండల పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు సహా వాతావరణంలో వచ్చే తీవ్ర హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా ఈ మార్పు సంభవిస్తుంది. ఇక్కడ ఎల్నినోకు వ్యతిరేక దశలో ఉండేది లానినో. ఈ రెండింటికీ మధ్యలో న్యూట్రల్ ఫేజ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఎల్నినో పరిస్థితుల వల్లే నైరుతి రుతుపవనాల వర్షపాతం తగ్గుతుంది. దీనికి భూగోళాన్ని విపరీతంగా వేడెక్కించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. దీని వల్ల సకాలంలో వర్షాలు కురవక, అకాలంలో కురుస్తాయి. దీని వల్లే కొన్ని చోట్ల ఊహించని వాతావరణ పరిస్థితులు, మరికొన్ని చోట్ల కరువు వంటి పరిస్థితులు సంభవిస్తాయి. ఇంకా ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రీతిన ఉంటుంది. కురవాల్సిన సమయంలో వర్షాలు కురవక, అకాలంలో బీభత్సం సృష్టించే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఇక ఈ ఎల్నినోకు భిన్నంగా ఉండే లానినో దశలో సాధారణంగా వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది.
ఇక ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్లో (జూన్- సెప్టెంబర్) భారతదేశంలో దీర్ఘకాలిక సగటు వర్షపాతం (LPA) కేవలం 87.4 శాతమే నమోదైంది. ఇలా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతానికి ప్రస్తుత ఎల్నినో పరిస్థితులే కారణం. సాధారణంగా ఈ రుతుపవనాల సీజన్లో దేశవ్యాప్తంగా 868.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉండగా, ఎల్నినో ప్రభావంతో అది ఈ ఏడాది కేవలం 759.4 మిల్లీమీటర్లకే పరిమితమైంది.
ఎల్ నినో పరిస్థితులు రోజురోజుకూ మరింత బలపడుతుండటంతో భారతదేశం, ఇక్కడి ప్రజలు, పర్యావరణంపై తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలను చూపే అవకాశం కూడా ఉందని WMO హెచ్చరించింది. దీని వల్ల అడవుల్లో కార్చిచ్చులు పెరగడం, పగడపు దిబ్బలు తెల్లబడటం, వర్షాధార అడవుల్లో పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఎండిపోవడం వంటి ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఇంకా దేశంలో తీవ్రమైన కరువు, తట్టుకోలేని ఎండలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది ఇంకా భారతదేశంలోని రైతులు, మత్స్యకారులు, పశువుల కాపరుల జీవితాల్ని మరింత దుర్భరంగా మార్చే ప్రమాదం ఉందని అంచనా. వారి జీవనోపాధిపై పెను ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తున్నారు.