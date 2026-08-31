మానవ తప్పిదాల వల్లే వాతావరణ మార్పులు- గత 40 ఏళ్లలో లేనంత తీవ్రంగా ఎల్నినో!
ఎల్నినో మరింత బలంగా మారుతోందని అమెరికా అధ్యయనం- పారిశ్రామిక యుగానికి ముందు కాలంతో పోలిస్తే ఎల్నినో తీవ్రతలో భారీ పెరుగుదల- గత వెయ్యేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత బలంగా ఇటీవలి ఎల్నినో ఘటనలు
Published : August 31, 2026 at 9:31 PM IST
El Nino Climate Change : ప్రపంచ వాతావరణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించే ఎల్నినో పరిస్థితులు ఇటీవలి దశాబ్దాల్లో మరింత శక్తిమంతంగా మారుతున్నాయని ఓ తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. పారిశ్రామిక విప్లవానికి ముందు కాలంతో పోలిస్తే గత 40 ఏళ్లలో సంభవించిన ఎల్నినో ఘటనల తీవ్రత దాదాపు 40 శాతం పెరిగినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. అంతేకాదు, గత వెయ్యేళ్లలో ఇంతటి బలమైన ఎల్నినో పరిస్థితులు కనిపించలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామానికి పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు కారణమై ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
అమెరికాలోని మిషిగన్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు సహా అంతర్జాతీయ బృందం ఈ అధ్యయనం చేపట్టింది. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని ఈక్వెడార్ తీరానికి సుమారు 1,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గాలాపగోస్ దీవుల్లోని ఆధునిక, పురాతన పగడాలను పరిశీలించారు. ఈ పరిశోధన ఫలితాలను 'సైన్స్ట జర్నల్లో ప్రచురించారు. సముద్రంలోని పగడాలు అక్కడి నీటి ఉష్ణోగ్రతలకు సంబంధించిన సహజ రికార్డులుగా పనిచేస్తాయి. ఇవి ఏడాదికి సుమారు ఒకటి నుంచి రెండు సెంటీమీటర్ల మేర పెరుగుతూ, కాల్షియం కార్బొనేట్ పొరలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ పొరల్లోని రసాయనిక మార్పుల ద్వారా అవి పెరిగిన సమయంలో సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు.
వెయ్యేళ్లలో ఇంతటి తీవ్రత లేదు
పరిశోధకులు గాలాపగోస్ దీవుల్లోని 13 పగడాల నుంచి కోర్ నమూనాలను సేకరించారు. ఇందులో ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న పగడాలతో పాటు వేల ఏళ్ల నాటి పగడాల బండరాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. కనీసం 20 ఏళ్ల వాతావరణ మార్పులను నమోదు చేసిన నమూనాలను ఎంపిక చేసుకున్నారు. అనంతరం వాటిని మిల్లీమీటర్ స్థాయిలో పరిశీలించారు. పగడాల అస్థిపంజరంలో ఉండే స్ట్రాంటియం-కాల్షియం నిష్పత్తితో పాటు ఆక్సిజన్ ఐసోటోపుల నిష్పత్తిని విశ్లేషించారు. ఈ రెండూ సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలకు సంబంధించిన ఆధారాలను అందిస్తాయి. వీటి ఆధారంగా గాలాపగోస్ ప్రాంతంలో గత వెయ్యేళ్లలో ఎల్నినో ఎలా మారుతూ వచ్చిందన్న చరిత్రను శాస్త్రవేత్తలు పునర్నిర్మించారు.
గత 40 ఏళ్లలోనే భారీ మార్పు
ఎల్నినో ప్రభావం అత్యంత స్పష్టంగా కనిపించే ప్రాంతాల్లో గాలాపగోస్ ఒకటి. అక్కడి ఉష్ణోగ్రతల రికార్డును పరిశీలించగా, గత 40 నుంచి 50 ఏళ్లలో సంభవించిన ఎల్నినో ఘటనలు గతంతో పోలిస్తే అసాధారణంగా బలంగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. సుమారు 1850కి ముందు కాలంలో ఎల్నినో తీవ్రతలో పెద్దగా మార్పులు కనిపించలేదని తెలిపారు. అయితే ఇటీవలి నాలుగు దశాబ్దాల్లో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయిందని పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామిక యుగానికి ముందు కాలంతో పోలిస్తే తాజా ఎల్నినో ఘటనలు సగటున దాదాపు 40 శాతం అధిక తీవ్రతను చూపినట్లు అధ్యయనం వెల్లడించింది.
సహజ కారణాలతో సాధ్యం కాదా?
ఎల్నినో తీవ్రతలో వచ్చిన ఈ మార్పులకు సహజ కారణాలే కారణమా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకునేందుకు పరిశోధకులు వాతావరణ నమూనాలను కూడా విశ్లేషించారు. గత వెయ్యేళ్లలో జరిగిన అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు, సౌర కార్యకలాపాల్లో మార్పులు వంటి సహజ పరిణామాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని క్లైమేట్ మోడళ్లను రూపొందించారు. అయితే సహజ కారణాల వల్ల మాత్రమే ఇటీవలి దశాబ్దాల్లో కనిపించినంత భారీ స్థాయిలో ఎల్నినో తీవ్రత మారే అవకాశం లేదని ఆ నమూనాలు సూచించాయి. దీంతో ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదలకు, ఎల్నినో తీవ్రతకు మధ్య సంబంధం ఉండొచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
2026-27లో ఏం జరుగుతుంది?
ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థలు, వాతావరణ పరిశోధనా సంస్థల అంచనాల ప్రకారం 2026-27లో ఎల్నినో ఏర్పడే అవకాశాలు 90 శాతానికి పైగా ఉన్నాయి. ఇది వెరీ స్ట్రాంగ్ లేదా దాదాపు రికార్డు స్థాయి తీవ్రతను చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఎల్నినో ఎంత బలంగా ఉంటుందన్నదే ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్న అని అధ్యయన ప్రధాన రచయిత, మిషిగన్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ జూలియా కోల్ తెలిపారు. ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదలపై ఎల్నినో ప్రభావం పడితే, సాధారణంగా గ్రీన్హౌస్ వాయువుల కారణంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు మరింత వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రత పారిశ్రామిక యుగానికి ముందు స్థాయితో పోలిస్తే 1.7 నుంచి 1.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
పెరగనున్న ప్రకృతి విపత్తుల ముప్పు
ఎల్నినో బలపడితే దాని ప్రభావం కేవలం సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలకే పరిమితం కాదు. ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షపాత నమూనాలు మారి, ఎక్కడో తీవ్ర కరువు, మరెక్కడో భారీ వర్షాలు, వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. అడవుల్లో కార్చిచ్చు ముప్పు పెరగడంతో పాటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తిపై ప్రభావం పడొచ్చు. ఫలితంగా ఆహార భద్రతకు సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. వర్షపాతం, నీటి లభ్యతలో మార్పులు మౌలిక వసతులపైనా ప్రభావం చూపుతాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వరదల కారణంగా ఇళ్లు, రహదారులు, రైల్వే మార్గాలు దెబ్బతినడంతో పాటు నీటి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల ముప్పు కూడా పెరగొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎల్నినోను మరింత శక్తిమంతం చేస్తోందనే అంచనా నిజమైతే, భవిష్యత్తులో ప్రకృతి విపత్తుల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు తెలిపారు. పర్యావరణ వ్యవస్థలు, మౌలిక వసతులు, మానవ జీవనంపై నష్టాలు పెరగకుండా ఉండాలంటే ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదలను అరికట్టడం అత్యవసరమని స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం శిలాజ ఇంధనాల వినియోగాన్ని తగ్గించి కర్బన ఉద్గారాలను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.