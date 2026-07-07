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ఇరాన్​తో ఒప్పందం కుదరాలి- లేదంటే అమెరికానే పని పూర్తి చేస్తుంది : ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్​పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- చర్చలకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు

Trump on Iran
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 7:20 AM IST

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Trump on Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్​పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్​తో తమకు రెండు మార్గాలే ఉన్నాయని, ఒకటి పరస్పర ఒప్పందానికి రావడం, లేదంటే తమ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడమేనని స్పష్టం చేశారు. తాము తలచుకుంటే ఇరాన్ కీలక మౌలిక సదుపాయాలను దెబ్బతీసే సామర్థ్యం అమెరికాకు ఉందని అన్నారు. అయితే సైనిక చర్యల కంటే చర్చల ద్వారానే సమస్యకు పరిష్కారం లభించాలని తాను కోరుకుంటున్నానని వెల్లడించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'మేం ఏదొక విధంగా గెలుస్తాం. ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటాం లేదా మా పనిని పూర్తిచేస్తాం. సైనిక చర్యల వల్ల కోట్లాది మంది ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో చర్చలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. సుమారు 9.1 కోట్ల మంది ప్రజలపై ప్రభావం పడాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. అందుకే ఒక ఒప్పందం చేసుకోవడానికే ఇష్టపడతా. మనం గంట వ్యవధిలోనే వారి వంతెనలను కూల్చేయగలం. విద్యుత్‌ సరఫరా వ్యవస్థను పూర్తిగా నిలిపివేయగలం. వారు నిర్మించిన భారీ ఆధునిక విద్యుత్‌ కేంద్రాలన్నింటినీ కొన్ని గంటల్లోనే నిర్వీర్యం చేయగలం. ప్రతీ ప్లాంట్ మాయమైపోతుంది. ఆ విషయం వారికి కూడా తెలుసు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

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