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ఈఫిల్ టవర్ మూసివేత- మహిళా సిబ్బందిని పక్కనపెట్టడంపై కార్మికుల సమ్మె

హిందూ ఆధ్యాత్మిక బృంద పర్యటన సందర్భంగా, మహిళా సిబ్బందిని విధుల నుంచి పక్కనబెట్టడంపై వివాదం

Eiffel Tower Shut Down
ఈఫిల్ టవర్ ((File/Xinhua/Bai Xuefei/IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 10:22 AM IST

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Eiffel Tower Shut Down : ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్‌లోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఈఫిల్ టవర్ సోమవారం మూతపడటం తీవ్ర కలకలం రేపింది. 'బాప్స్' అనే హిందూ ఆధ్యాత్మిక బృంద పర్యటన సందర్భంగా, మహిళా సిబ్బందిని విధుల నుంచి పక్కనబెట్టి వారి స్థానంలో పురుషులను నియమించారంటూ కార్మికులు సమ్మెకు దిగడమే దీనికి కారణమైంది. మహిళలకు దూరంగా ఉండాలన్న ప్రతినిధుల విజ్ఞప్తిని అంగీకరించడం తమ తప్పేనని, ఇది స్త్రీ-పురుష సమానత్వానికి విరుద్ధమని నిర్వహణ సంస్థ (SETE) ఒప్పుకుంది. ఈ ఘటనపై పారిస్ మేయర్ విచారణకు ఆదేశించగా, ఫ్రాన్స్‌లో ఏ మతమూ చట్టానికి, మహిళల హక్కులకు అతీతం కాదని ఫ్రాన్స్ మంత్రులు, రాజకీయ నాయకులు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. మరోవైపు, సాధారణ పర్యాటకులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకే తాము ముందస్తుగా పర్యటనను నిర్వహించామని, ఈ ఘటన వల్ల ఎవరి మనోభావాలైనా దెబ్బతిని ఉంటే క్షమించాలని B.A.P.S సంస్థ కోరింది. ఇక సమ్మె ముగియడంతో మంగళవారం నుంచి ఈఫిల్ టవర్‌ను పర్యాటకుల కోసం యథావిధిగా పునఃప్రారంభించినట్టు సిబ్బంది స్పష్టం చేశారు.

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EIFFEL TOWER SHUT DOWN
EIFFEL TOWER SHUT DOWN

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