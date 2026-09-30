పదవిని వీడనున్న ఈఫిల్ టవర్ చీఫ్- బాప్స్ పర్యటన వివాదమే కారణం
ఈ ఘటనపై నిర్వహించిన స్వతంత్ర దర్యాప్తులో ఆమోదయోగ్యం కాని రీతిలో మహిళలను విధుల నుంచి తప్పించినట్లు రుజువైందని సంస్థ చైర్మన్ వెల్లడి
Published : September 30, 2026 at 6:11 PM IST
Eiffel Tower Chief to Step Down : బాప్స్ పర్యటనలో నెలకొన్న వివాదం నేపథ్యంలో పారిస్లోని ప్రఖ్యాత ఈఫిల్ టవర్ నిర్వహణ సంస్థ (SETE) డైరెక్టర్ జనరల్ పాట్రిక్ బ్రాంకో రుయివో తన పదవిని వీడనున్నారు. ఈ ఏడాది చివరిలో తన పదవి నుంచి వైదొలగనున్నారు. BAPS బృందం ఈ నెల 5న ఈఫిల్ టవర్ను సందర్శించగా, వారికి కనిపించకుండా మహిళా సిబ్బందిని పక్కకువెళ్లాలని టవర్ నిర్వాహకులు కోరడంతో ఉద్యోగులు నిరసన చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై నిర్వహించిన స్వతంత్ర దర్యాప్తులో ఆమోదయోగ్యం కాని రీతిలో మహిళలను విధుల నుంచి తప్పించినట్లు రుజువైందని సొసైటీ డి ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ డి లా టూర్ ఈఫిల్ సంస్థ ఛైర్మన్ ఏరియల్ వెయిల్ వెల్లడించారు. లింగ సమానత్వాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యలు, శిక్షణా కార్యక్రమాలను అమలు చేయాలని తాను కోరినట్లు నిర్వహణ సంస్థ ఛైర్మన్ తెలిపారు. నివేదిక ఆధారంగా పాట్రిక్ను పదవి నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆయన 2018 నుంచి ఎస్ఈటీఈకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్ శివార్లలో ఇటీవల కొత్తగా నిర్మించిన హిందూ దేవాలయ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకల కోసం హిందూ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ బోచాసన్వాసి అక్షర్ పురుషోత్తం స్వామినారాయణ సంస్థ (BAPS)కు చెందిన సుమారు 100 మంది ప్రతినిధుల బృందం ఫ్రాన్స్ వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో శనివారం వారు ఈఫిల్ టవర్ను సందర్శించారు. ఈ బృందం టవర్ వద్దకు చేరుకున్న సమయంలో అక్కడ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న మహిళా సిబ్బందిని ఆ ప్రదేశం నుంచి పక్కకు వెళ్లాలని లేదా కనిపించకుండా ఉండాలని యాజమాన్యం ఆదేశించింది. మహిళా ఉద్యోగుల స్థానంలో పురుషులను నియమించారు. బృందం తిరిగి వెళ్లే వరకు మహిళలు ఎవరూ ఆ ప్రాంతంలోకి రాకూడదని ఆంక్షలు విధించారు.
దీంతో తమను అవమానించారంటూ ఆగ్రహించిన కార్మిక సంఘాలు సోమవారం సమ్మెకు పిలుపునివ్వడంతో ఈఫిల్ టవర్ను మూసివేశారు. 137 ఏళ్ల పురాతనమైన ఈ టవర్ను సమ్మె కారణంగా మూసివేయడం ఇది మొదటిసారి కాదు. ఆ చారిత్రక కట్టడం నిర్వహణను మెరుగుపరచాలని, వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యోగులు సమ్మె చేయడంతో 2024 ఫిబ్రవరిలో అది ఆరు రోజుల పాటు మూసివేశారు.
తప్పును ఒప్పుకున్న నిర్వహణ సంస్థ
అయితే, ఉద్యోగుల నిరసనతో ఆ నిర్ణయం తప్పేనని ఈఫిల్ టవర్ నిర్వాహక సంస్థ (SETE) అంగీకరించింది. మహిళలు లేకుండా బాప్స్ పర్యటన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆధ్యాత్మిక బృందం కోరిందని, దాన్ని అంగీకరించడం తమ తప్పేనని ఒప్పుకుంది. ఈ చర్యలు తమ సంస్థ విలువలకు, స్త్రీ-పురుష సమానత్వానికి పూర్తిగా విరుద్ధమని అంగీకరించింది. చివరకు స్వతంత్ర దర్యాప్తులో ఆమోదయోగ్యం కాని రీతిలో మహిళలను విధుల నుంచి తప్పించినట్లు రుజువు కావడంతో ఆయన పదవికి ముప్పు తెచ్చింది.
క్షమాపణలు చెప్పిన బాప్స్ సంస్థ
మరోవైపు ఈ వివాదంపై ఆ సమయంలోనే బాప్స్ సంస్థ కూడా వివరణ ఇచ్చింది. తమ బృందం పెద్దది కావడంతో సాధారణ పర్యాటకులకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే, ముందుగా అనుమతి తీసుకుని ఉదయం వేళ పర్యటన చేశామని తెలిపింది. ఎవరినీ లోపలికి రాకుండా తాము అడ్డుకోలేదని స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఈ పరిణామాల వల్ల ఎవరి మనోభావాలైనా దెబ్బతిని ఉంటే క్షమాపణలు చెబుతున్నామని, తాము సమాజ సేవకు, పరస్పర గౌరవానికి కట్టుబడి ఉంటామని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. "టవర్ ఉద్యోగులకు లేదా ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మా బృందం సందర్శన సజావుగా సాగేలా చూడాలని కోరాం. ఇది ఏ దశలోనూ లింగ ప్రాతిపదికన చేసిన అభ్యర్థన కాదు." అని పేర్కొంది.
హర్మూజ్ నుంచి రికార్డు స్థాయిలో చమురు వెలికితీశాం- ఇరాన్ లొంగిపోవడం ఖాయం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
EB-5 గ్రీన్ కార్డ్ ఫీజు భారీగా పెంపు- విదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలకు అమెరికా షాక్