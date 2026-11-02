బిల్బోర్డులపై నీలి చిత్రాలు- సైబర్ నేరగాళ్లు ఎంత పనిచేశారంటే?
Billboard Hacked To Show Pornographic : సైబర్ నేరగాళ్లు వివిధ దేశాల్లోని డిజిటల్ హైవే బిల్బోర్డుల్లో అశ్లీల వీడియోలను ప్రదర్శించారు. ఈజిప్ట్, మలేషియా, బ్రెజిల్లో ఈ ఘటనలు జరిగినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: Getty Images)
Published : November 2, 2026 at 3:31 PM IST
సైబర్ నేరగాళ్లు ఆగడాలకు హద్దూ, అదుపు లేకుండాపోతోంది. ఇటీవల పలు దేశాల్లో డిజిటల్ హైవే బిల్బోర్డులను హ్యాక్ చేసి వాటిలో అశ్లీల వీడియోలను ప్రదర్శించారని అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. రోడ్డుపై వెళ్తున్న జనం వాటిని చూసి ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. ప్రకటనల స్థానంలో, అశ్లీల వీడియోలు రావడం చూసిన ప్రజలు అసహనానికి గురయ్యారు. ఆ ఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈజిప్ట్, మలేషియా, బ్రెజిల్లలో జరిగిన ఈ ఘటనలు ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థల భద్రతపై కొత్త ఆందోళనలను రేకెత్తించాయి.