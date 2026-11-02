ETV Bharat / international

బిల్‌బోర్డులపై నీలి చిత్రాలు- సైబర్​ నేరగాళ్లు ఎంత పనిచేశారంటే?

Billboard Hacked To Show Pornographic : సైబర్​ నేరగాళ్లు వివిధ దేశాల్లోని డిజిటల్ హైవే బిల్‌బోర్డుల్లో అశ్లీల వీడియోలను ప్రదర్శించారు. ఈజిప్ట్, మలేషియా, బ్రెజిల్‌లో ఈ ఘటనలు జరిగినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి

Billboard Hacked To Show Pornographic
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

సైబర్​ నేరగాళ్లు ఆగడాలకు హద్దూ, అదుపు లేకుండాపోతోంది. ఇటీవల పలు దేశాల్లో డిజిటల్ హైవే బిల్‌బోర్డులను హ్యాక్‌ చేసి వాటిలో అశ్లీల వీడియోలను ప్రదర్శించారని అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. రోడ్డుపై వెళ్తున్న జనం వాటిని చూసి ఒక్కసారిగా షాక్​కు గురయ్యారు. ప్రకటనల స్థానంలో, అశ్లీల వీడియోలు రావడం చూసిన ప్రజలు అసహనానికి గురయ్యారు. ఆ ఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈజిప్ట్, మలేషియా, బ్రెజిల్‌లలో జరిగిన ఈ ఘటనలు ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థల భద్రతపై కొత్త ఆందోళనలను రేకెత్తించాయి.

TAGGED:

BILLBOARD HACKED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.