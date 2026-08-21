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ఇరాన్‌పై అమెరికా ఆర్థిక యుద్ధం- హెజ్​బొల్లాపై  ఉక్కుపాదం- ఆంక్షలే శక్తిమంతమైన ఆయుధమన్న జేడీ వాన్స్

ఇరాన్‌పై ఆర్థిక ఆంక్షల విషయంలో దూకుడుగా వెళ్తున్న అమెరికా- టెహ్రాన్‌కు సహకరిస్తున్న దేశాలు, సంస్థలు కూడా టార్గెట్- ఆంక్షలపై జేడీ వాన్స్ కీలక కామెంట్స్

US Sanctions Iran
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 6:47 AM IST

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US Sanctions Iran : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకున్న వేళ ఇరాన్‌పై అమెరికా ఒత్తిడి పెంచుతోంది. ఇరాన్‌తో పాటు ఆ దేశానికి అనుకూలంగా ఉన్న దేశాలు, సంస్థలపై ఆంక్షలు విధిస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించిన అగ్రరాజ్యం తాజాగా ఆ దిశగా చర్యలు మొదలు పెట్టింది. లెబనాన్‌కు చెందిన సాయుధ సంస్థ అయిన హెజ్​బొల్లాపై చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఈ మేరకు ఆ సంస్థకు నిధులు చేరవేస్తున్న ఆర్థిక నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధం ఉన్న 10 మంది వ్యక్తులపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఆ గ్రూప్‌ను 'ఇరాన్ ప్రాక్సీ'గా అభివర్ణించింది. లెబనాన్, తుర్కియే, యూఏఈ, ఇరాన్ దేశాల మధ్య వాణిజ్య విమానాల ద్వారా కొరియర్ల రూపంలో వందలాది మిలియన్ల డాలర్లను ఈ నెట్‌వర్క్ తరలిస్తోందని ఆరోపించింది.

హెజ్​బొల్లా అనేది కేవలం ఒక స్థానిక లెబనీస్ గ్రూప్ కాదని, ఇరాన్‌కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్-ఖుద్స్ ఫోర్స్ కొనసాగింపుగా అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ తరఫున ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి ఈ గ్రూప్ ఒక సాధనంగా పనిచేస్తోందని పేర్కొంటూ, దీనిని అధికారికంగా ఇరాన్ ప్రాక్సీగా పునరుద్ఘాటించింది.

ఇజ్రాయెల్- లెబనాన్ మధ్య శాంతి చర్చల కోసం ఒకవైపు అమెరికా ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలోనే ఈ తాజా పరిణామం జరగడం గమనార్హం. హెజ్​బొల్లా, ఐఆర్‌జీసీ- ఖుద్స్ ఫోర్స్‌లు ఇప్పటికే అమెరికా గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్ సంస్థల జాబితాలో ఉన్నాయి. ఈ తాజా ఆంక్షలు వాటి ఆర్థిక వనరులపై మరింత గట్టి దెబ్బ కొట్టే అవకాశం ఉంది.

ఆర్థిక ఒత్తిడే ప్రభావవంతమైన ఆయుధం - జేడీ వాన్స్
ఇరాన్‌పై ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న ఆర్థిక ఒత్తిడే వాషింగ్టన్‌కు లభించిన అత్యంత శక్తివంతమైన, ప్రభావవంతమైన ఆయుధమని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఈ వ్యూహం చాలా సున్నితమైందన్నారు. ఇరాన్‌పై తాము ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతున్నామని, దానికి ప్రతిగా టెహ్రాన్ కూడా అమెరికాను తిప్పికొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తోందని వాన్స్ తెలిపారు. అయినప్పటికీ, గత కొన్ని వారాలుగా అమెరికా కంటే ఇరానే ఈ ఒత్తిడి ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటోందని ఆయన చెప్పారు. మరోవైపు, ఇరాన్ చర్యల కారణంగా చమురు ధరలు కొంతమేర పెరిగిన మాట వాస్తవమేనని అంగీకరించారు. హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా ఇంధన సరఫరా సజావుగా సాగేలా చూస్తూ, అమెరికా ప్రజలపై ఇంధన ధరల భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని స్పష్టం చేశారు.

వాణిజ్య నౌకలపై దాడులకు పాల్పడుతున్న ఇరాన్‌ను కట్టడి చేసేందుకే తాము ఆంక్షలను తీవ్రతరం చేశామని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ తన అణ్వాయుధ కలలను పూర్తిగా విడనాడేలా, ఆ దేశ అణు కేంద్రాలు మళ్లీ పునరుద్ధరించుకోలేని విధంగా చేయడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన తేల్చిచెప్పారు.

చరిత్రలోనే కఠినమైన ఆంక్షలు విధిస్తాం: స్కాట్ బెసెంట్
ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా పూర్తిగా ఒంటరి చేస్తామని, ఆ దేశాన్ని కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతీస్తామని అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ హెచ్చరించారు. ఆర్థిక ఒత్తిడి ద్వారా ఇరాన్ దూకుడుకు కళ్లెం వేస్తామని, ప్రస్తుతం ఆ దేశంపై సైనిక చర్యల వైపు వెళ్లే ఆలోచన లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సోమవారం జరిగే మీడియా సమావేశంలో ఇరాన్‌పై అనుసరించబోయే తదుపరి చర్యల ప్రణాళికను వెల్లడించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్‌పై చరిత్రలోనే అత్యంత కఠినమైన ఆంక్షలు విధించనున్నట్లు చెప్పారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై అత్యంత విధ్వంసకరమైన ఆర్థిక ఆపరేషన్‌ను ప్రకటించిన తరుణంలో స్కాట్ బెసెంట్ చేసిన వ్యఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ఇరాన్‌తో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగించే దేశాలు కూడా తీవ్రమైన ఆర్థిక పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌తో వాణిజ్యాన్ని కొనసాగిస్తున్న చైనా హర్మూజ్ విషయంలో తమతో కలిసిరావాలని బెసెంట్ కోరారు. గల్ఫ్ ప్రాంతం నుంచే చైనా తన ఇంధన అవసరాలలో సగానికిపైగా సమకూర్చుకుంటోందని, హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి చైనా సహకరించాలని ఆయన సూచించారు.

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