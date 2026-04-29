ఇరాన్పై అమెరికా ఆర్థిక ఉక్కుపాదం- 35 సంస్థలపై కొత్త ఆంక్షలు
ఇరాన్ 'షాడో బ్యాంకింగ్' నెట్వర్క్పై అమెరికా దెబ్బ- ఉగ్రవాదం, క్షిపణి కార్యక్రమాలకు నిధులే లక్ష్యంగా చర్యలు- హర్మూజ్ జలసంధిలో 'టోల్' చెల్లింపులపైనా హెచ్చరిక- ఆంక్షలు ఉల్లంఘిస్తే విదేశీ బ్యాంకులకూ తీవ్ర పరిణామాలు
United States Secretary of the Treasury Scott Bessent (Associated Press)
Published : April 29, 2026 at 7:12 AM IST
US Sanctions Iran Banking : ఇరాన్పై అమెరికా మరోసారి కఠిన ఆర్థిక చర్యలకు దిగింది. ఇరాన్కు చెందిన 35 సంస్థలు, వ్యక్తులపై అమెరికా ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన విదేశీ ఆస్తుల నియంత్రణ కార్యాలయం (OFAC) ఆంక్షలు విధించింది. 'ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ' పేరుతో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక ఒత్తిడి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్ రహస్యంగా నిర్వహిస్తున్న 'షాడో బ్యాంకింగ్' వ్యవస్థ ద్వారా భారీ మొత్తంలో డబ్బు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చలామణి అవుతోందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. ఈ నిధులు ఇరాన్ సైన్యం, క్షిపణి కార్యక్రమాలు, ప్రాంతీయ ఉగ్రవాద అనుబంధ సంస్థలకు చేరుతున్నాయని పేర్కొంది.