వాషింగ్టన్ ఎన్నికల్లో భారత సంతతి నేతల పోరు- ఎవరు గెలుస్తారో?
వాషింగ్టన్లో భారత సంతతి మహిళ ప్రమీలా జయపాల్ ఘనవిజయం- నవంబర్ ఎన్నికల్లో నీరవ్ సేఠ్తో పోటీకి రంగం సిద్ధం
Published : August 5, 2026 at 5:32 PM IST
Jayapal Vs Nirav Sheth : అమెరికా కాంగ్రెస్ ఎన్నికల్లో ఇద్దరు భారతీయ అమెరికన్ల పోటీకి రంగం సిద్ధమైంది. వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని 7వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ స్థానానికి నవంబర్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందులో ఐదుసార్లు ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైన డెమోక్రాట్ సభ్యురాలు ప్రమీలా జయపాల్, రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి నీరవ్ సేఠ్ పోటీపడనున్నారు.
వాస్తవానికి వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని 7వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ డెమోక్రాట్లకు కంచుకోట లాంటిది. అందుకే మంగళవారం ఈ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఆల్-పార్టీ ప్రైమరీ ఎన్నికల్లో, ప్రస్తుత ప్రతినిధి ప్రమీలా జయపాల్ ఏకంగా 83.3 శాతం ఓట్లను సాధించి ఘనవిజయం సాధించారు. కాగా, మాజీ పోలీస్ అధికారి, వ్యాపారవేత్త నీరవ్ సేఠ్ 10.8 శాతం ఓట్లు మాత్రమే సాధించి, రెండో స్థానంలో నిలిచారు. సుమారు 53 శాతం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన తర్వాత 'ది అసోసియేటెడ్ ప్రెస్' ఈ ఫలితాన్ని ధ్రువీకరించింది.
అక్కడ ఎన్నికలు ఎలా జరుగుతాయి?
వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో 'ఓపెన్ ప్రైమరీ' విధానం అమలులో ఉంది. దీని ప్రకారం, పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన అభ్యర్థులు నేరుగా ప్రధాన ఎన్నికల్లో పోటీ పడేందుకు అర్హత సాధిస్తారు.
ఎవరీ ప్రమీలా జయపాల్?
60 ఏళ్ల వయస్సున్న డెమోక్రాటిక్ ప్రజాప్రతినిధి ప్రమీయా జయపాల్, 2016లో అమెరికా ప్రతినిధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్)కు ఎన్నికైన తొలి సౌత్ ఏసియన్ అమెరికన్ మహిళగా రికార్డు సృష్టించారు. 1965 సెప్టెంబర్ 21న చెన్నైలో జన్మించిన జయపాల్, తన 16వ ఏట జార్జ్టౌన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించడం కోసం అమెరికా వెళ్లారు. తర్వాత అక్కడ ప్రముఖ నేత బెర్నీ సాండర్స్ మద్దతుతో డెమోక్రాటిక్ పార్టీలో కీలక స్థాయికి ఎదిగారు. క్యాపిటల్ హిల్లో ఒక శక్తివంతమైన ప్రోగ్రెసివ్ లీడర్గా మారారు. జయపాల్ కాంగ్రెషనల్ బయోగ్రఫీ ప్రకారం, డెమోక్రాటిక్ పార్టీలోని మొత్తం సభ్యులలో, దాదాపు 50 శాతం మందికి ప్రాతినిధ్యం వహించే 'కాంగ్రెషనల్ ప్రోగ్రెసివ్ కాకస్'కు ఆమె 'ఛైర్ ఎమెరిటా'గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నవంబర్ ఎన్నికల కోసం ఆమె ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, వేతనాల పెంపు, నివాస వసతులు, గర్భస్రావ హక్కులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ మొదలైన అంశాలను బలంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
నీరవ్ సేఠ్ ఎవరు?
అహ్మదాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన 40 ఏళ్ల నీరవ్ సేఠ్, 2008లో కంప్యూటర్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిగా అమెరికాకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 2011లో అమెరికా మెరైన్స్లో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెకానిక్గా చేరారు. ఆ తర్వాత వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని లేక్వుడ్లో కొంతకాలం పాటు పోలీసుగా పనిచేశారు. అయితే మెరైన్గా ఉన్నప్పుడు తగిలిన గాయాల కారణంగా ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేయాల్సి వచ్చింది. వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో తనకున్న పలు వ్యాపార సంస్థల్లో వరుసగా దొంగతనాలు (బ్రేక్-ఇన్స్) జరగడంతో విసిగిపోయిన నీరవ్ సేఠ్, 2023లో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి, తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. ఆయన అధికార పక్షం పూర్తిగా విఫలమైందంటూ విమర్శలు గుప్పించారు. "ప్రస్తుత ప్రభుత్వ యంత్రాంగా పూర్తిగా విఫలమైంది. మనం ఎదుర్కొంటున్న ఈ తరహా అనాలోచిత పరిస్థితుల వల్లే నేను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని 2023లో ఇచ్చిన పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నీరవ్ సేఠ్ పేర్కొన్నారు. ఆయన నవంబర్లో జరిగే ఎన్నికల కోసం లా అండ్ ఆర్డర్, జీవన వ్యయాల నియంత్రణలను ప్రధాన ప్రచార అస్రాలుగా మార్చుకున్నారు. అయితే సియాటెల్, దాని పరిసర ప్రాంతాలను కవర్ చేసే వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని 7వ కాంగ్రెషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ నియోజక వర్గంలో 2016 నుంచి జయపాల్ వరుసగా విజయం సాధిస్తూ వస్తున్నారు. ఇక్కడ డెమోక్రాట్ల ప్రాబల్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక అదే స్థానం నుంచి రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్న నీరవ్ సేఠ్కు గెలుపు అంత సులువు కాదని, గట్టి పోటీ తప్పదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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