టిబెట్లో భారీ భూకంపం- రిక్టర్ స్కేలుపై 7.0 తీవ్రత నమోదు
చైనాలోని టిబెట్లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టరు స్కేలుపై 7.0 తీవ్రత నమోదు అయ్యింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : October 22, 2026 at 10:26 PM IST
Tibet Earthquake : చైనాలోని టిబెట్ ఆటోనామస్ రీజియన్లో భూమి తీవ్రంగా కంపించింది. రిక్టరు స్కేలుపై ఈ భూకంప తీవ్రత 7.0గా నమోదైందని చైనా భూకంప నెట్వర్క్స్ సెంటర్ CENC వెల్లడించింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఈ రాత్రి 10.33 గంటలకు బాకెం కౌంటీలో ఈ భూకంపం సంభవించింది. ఉపరితలం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారిక జిన్హువా వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఈ భారీ భూకంపం కారణంగా ప్రాణ, ఆస్తినష్టానికి సంబంధించి ఎలాంటి తక్షణ సమాచారం అందలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు.