చైనాలో భూకంపం- రిక్టర్స్కేల్పై 5.1 తీవ్రతతో నమోదు- నేపాల్లో మరో హెచ్చరిక జారీ
చైనాలోని సిచూవాన్ ప్రావిన్స్లో భూకంపం- భూమికి 13 కి.మీ. లోతులో ప్రకంపనలు
చైనాలో భూకంపం (ANI)
Published : August 28, 2026 at 12:04 PM IST
China Earthquake : శుక్రవారం చైనాలోని సిచువాన్లో 5.1 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. దీంతో నేపాల్లో మరో వరద హెచ్చరిక జారీ అయింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ నీటి ప్రవాహం నది నీటిమట్టం పెరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున, నేపాల్లోని త్రిశూలి ప్రాంతాన్ని మరోసారి ఖాళీ చేయిస్తున్నట్లు నేపాల్ పోలీసులు తెలిపారు. బీజింగ్ కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం సంభవించిన ఈ భూకంపం భూమికి 13 కి.మీ. లోతులో సంభవించింది.