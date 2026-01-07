వెనెజువెలా ప్రజల శ్రేయస్సును భారత్​ కోరుకుంటోంది- అక్కడి పరిణామాలు ఆందోళనకరం: జైశంకర్

ETV Bharat / international

'అమెరికా, వెనెజువెలా ప్రభుత్వాలు చర్చించాలి- ప్రజల శ్రేయస్సు, భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి'- జైశంకర్ సూచన

EAM Jaishankar About Venezuela : వెనెజువెలాలో జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల భారత్‌ తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అన్నారు. అమెరికా, వెనెజువెలా ప్రభుత్వాలు చర్చించి ప్రజల శ్రేయస్సు, భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరుతున్నట్లు స్పష్టంచేశారు. లక్సెంబర్గ్‌లో ఆ దేశ ఉపప్రధాని జేవియర్ బెట్టెల్‌తో జైశంకర్ సమావేశమయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, భవిష్యత్ సహకారంపై ఇరువురు నేతలు సమీక్షించారు. భారత్‌, లక్సెంబర్గ్ 78 సంవత్సరాల దౌత్య సంబంధాలను పూర్తి చేసుకున్నట్లు జైశంకర్‌ తెలిపారు. ఐరోపా సమాఖ్యలో లక్సెంబర్గ్‌ను కీలక భాగస్వామిగా భారత్‌ చూస్తుందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా వెనెజువెలా పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన జైశంకర్‌, చాలా ఏళ్లుగా వెనెజువెలాతో భారత్‌కు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.

