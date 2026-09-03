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రష్యా చమురు కొనుగోళ్లతో యుద్ధం ఆగదు- చర్చలతోనే పరిష్కారం: జైశంకర్

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు అంశంపై భారత్‌ స్పష్టమైన వైఖరి- యుద్ధానికి ముగింపు రావాలంటే చర్చలు, దౌత్యమే మార్గం- ఉక్రెయిన్‌ సంక్షోభ పరిష్కారానికి భారత్‌ సహకరించేందుకు సిద్ధం

Jaishankar on Russia Ukraine War
ఉక్రెయిన్​లో మాట్లాడుతున్న విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 8:40 PM IST

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Jaishankar on Russia Ukraine War : రష్యా ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి చమురు కొనుగోళ్లు కారణం కాదని, వాటిని నిలిపివేయడం వల్ల కూడా యుద్ధం ముగియదని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌. జైశంకర్‌ స్పష్టం చేశారు. మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ యుద్ధానికి పరిష్కారం యుద్ధభూమిలో లభించదని, చర్చలు, దౌత్యం, సంప్రదింపుల ద్వారానే సాధ్యమని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రియ్‌ సిబిహాతో కీవ్‌లో భేటీ అనంతరం ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

చర్చలతోనే పరిష్కారం
రష్యా నుంచి భారత్‌ చమురు కొనుగోలు చేస్తుండటంపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉందన్న ప్రశ్నకు జైశంకర్‌ స్పందించారు. రష్యా నుంచి చమురు, అల్యూమినా, ఖనిజాలు, లోహాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేయడం లేదా చేయకపోవడం వల్ల యుద్ధం పరిష్కారం కాదన్నారు. ఈ సంక్షోభానికి చర్చలు, దౌత్యం, సంప్రదింపులే మార్గమని స్పష్టం చేశారు. భారత్‌ వంటి 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశానికి ఇంధన భద్రత ఎంతో కీలకమని జైశంకర్‌ అన్నారు. ప్రపంచ ఇంధన పరిస్థితులు ఇప్పటికే క్లిష్టంగా ఉన్న సమయంలో దేశ ప్రజలకు అవసరమైన ఇంధనాన్ని అందించాల్సిన బాధ్యత భారత్‌పై ఉందన్నారు. ఈ అంశంలో ఉక్రెయిన్‌కు తన అభిప్రాయం ఉన్నట్లే భారత్‌కు కూడా తన వైఖరి ఉందని, ఇరు దేశాల అభిప్రాయాలను పరస్పరం గౌరవించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

అమెరికా ఆంక్షల బిల్లు
రష్యా నుంచి చమురు, సహజవాయువును కొనుగోలు చేసే దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి కల్పించే బిల్లును అమెరికా సెనేట్‌ ఇటీవల ఆమోదించింది. ‘గ్రాహమ్‌ శాంక్షనింగ్‌ రష్యా అండ్‌ ఇరాన్‌ యాక్ట్‌ ఆఫ్‌ 2026 కు సెనేట్‌లో 86-11 ఓట్లతో ఆమోదం లభించింది. రష్యా నుంచి గణనీయంగా ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసే దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అవకాశం ఈ బిల్లులో ఉంది. రష్యా చమురును కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రధాన దేశాల్లో భారత్‌, చైనా ఉన్నాయి.

రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇలాంటి వాణిజ్యం మద్దతుగా నిలుస్తోందని, తద్వారా ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా సైనిక చర్యలకు నిధులు సమకూరుతున్నాయని అమెరికా వాదిస్తోంది. అయితే ఈ బిల్లుపై భారత్‌ ఇప్పుడే స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని వాణిజ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్‌ అగర్వాల్‌ తెలిపారు. ఇది అమెరికాలో కొనసాగుతున్న శాసన ప్రక్రియ మాత్రమేనని, అది అక్కడి అంతర్గత వ్యవహారమని అన్నారు. భారత్‌, అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, ఇరు దేశాలు ఆ ఒప్పందాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్‌- మోదీ మధ్య సత్సంబంధాలు
అమెరికా అధ్యక్షుడి కౌన్సిలర్‌ పీటర్‌ నవారో కూడా భారత్‌- అమెరికా సంబంధాలపై స్పందించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. రష్యా చమురు కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన సుంకాల అంశాన్ని ఇరువురు నేతలు కలిసి పరిష్కరించుకుంటారని అన్నారు.

భారత్‌ సహకరించేందుకు సిద్ధం
ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంపై జైశంకర్‌ మరోసారి భారత్‌ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. 'ఇది యుద్ధాల యుగం కాదు' అన్న ప్రధాని మోదీ సందేశాన్ని గుర్తు చేశారు. యుద్ధభూమి నుంచి పరిష్కారాలు రావని, చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా మాత్రమే శాంతి సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. యుద్ధం కొనసాగుతున్నన్ని రోజులు ప్రాణనష్టం, విధ్వంసం జరుగుతోందని జైశంకర్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన ప్రధాన బాధ్యత యుద్ధంలో ఉన్న దేశాలదేనని చెప్పారు. అయితే భారత్‌ ఏ విధంగానైనా సహాయం చేయగలిగితే అందుకు సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించారు. ఉక్రెయిన్‌ విదేశాంగ మంత్రి సిబిహాతో జరిగిన చర్చల్లో ఇదే ప్రధాన అంశంగా నిలిచిందన్నారు.

కీవ్‌లో భారతీయుడి మృతి
కీవ్‌లో జరిగిన దాడిలో రెండు రోజుల కిందట ఓ భారతీయుడు మృతి చెందడంపై జైశంకర్‌ విచారం వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. వాణిజ్య నౌకలపై జరుగుతున్న దాడుల అంశాన్ని కూడా ఉక్రెయిన్‌ విదేశాంగ మంత్రితో చర్చించినట్లు చెప్పారు. భారతీయ నావికులు వివిధ దేశాల జెండాలతో నడిచే నౌకల్లో పనిచేస్తున్నారని, ఈ యుద్ధంలో కొందరు నావికులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. నౌకాయానంపై ప్రభావం వల్ల గ్లోబల్‌ సౌత్‌ దేశాల్లో ఇంధనం, ఎరువులు, ఆహార కొరత వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయని వివరించారు.

ఉక్రెయిన్​కు భారీ సహాయం
ఉక్రెయిన్‌కు భారత్‌ అందిస్తున్న మానవతా సహాయాన్ని కూడా జైశంకర్‌ ప్రస్తావించారు. ఇప్పటివరకు 19 విడతల్లో మొత్తం 160 టన్నుల సాయం అందించినట్లు తెలిపారు. ఇందులో జనరేటర్‌ సెట్లు, మందులు, వైద్య పరికరాలు తదితర సామగ్రి ఉన్నట్లు చెప్పారు. యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా గత నాలుగేళ్లలో భారత్‌- ఉక్రెయిన్‌ వాణిజ్యంపై ప్రభావం పడినా సంబంధాల్లో కొంత స్థిరత్వం కొనసాగుతోందన్నారు. ఔషధాలు, ఆహారం, వ్యవసాయం, ఎరువులు, యంత్రాలు, రసాయనాలు, వినియోగ వస్తువులు తదితర రంగాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం జరుగుతోందని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ అధికారులు భారతీయ విద్యార్థులను చూసుకున్న తీరుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తదుపరి అంతర్‌ ప్రభుత్వ కమిషన్‌ సమావేశానికి భారత్‌కు రావాలని ఉక్రెయిన్‌ విదేశాంగ మంత్రి సిబిహాను ఆహ్వానించారు. ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు యుద్ధానికి ముగింపు పలికి, చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా శాంతి దిశగా ముందుకు సాగడమే తన కీవ్‌ పర్యటన ప్రధాన ఉద్దేశమని జైశంకర్‌ తెలిపారు.

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Last Updated : September 3, 2026 at 8:40 PM IST

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