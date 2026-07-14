UNSCలో తాత్కాలిక సభ్యత్వానికి భారత్ పోటీ- శాంతి విజన్ను ఆవిష్కరించిన జైశంకర్- గుటెరస్తో భేటీ
న్యూయార్క్లో ఐరాస ప్రధాన కార్యదర్శితో విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ భేటీ
Published : July 14, 2026 at 7:05 AM IST
Jaishankar meets Guterres : అంతర్జాతీయ వేదికల్లో దక్షిణార్ధగోళ దేశాల వాణి బలంగా వినిపించేందుకు భారత్ కృషి చేస్తుందని విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. శాంతి అనే సూత్రం ఆధారంగా భారత్ పనిచేస్తుందని ఉద్ఘాటించారు. 2028-29 ఏడాదికి గాను ఐరాస భద్రతా మండలిలో తాత్కాలిక సభ్య దేశ హోదా కోసం భారత్ పోటీ పడుతున్న నేపథ్యంలో న్యూయార్క్లోని ఐరాస ప్రధాన కార్యాలయంలో జైశంకర్ ప్రసంగించారు.
భద్రతా మండలిలో భారత్ అడుగుపెడితే, విస్తృత సంప్రదింపుల ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియ మరింత బలోపేతం అవుతుందని జైశంకర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం 79 దేశాల్లో భారత్ నిధులతో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు అమలవుతున్నాయని తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా సమస్యల పరిష్కారానికి భారత్ మద్దతిస్తుందని జైశంకర్ చెప్పారు. ఉగ్రవాద ఆర్థిక మూలాలను ధ్వంసం చేస్తే ప్రపంచంలో ఉగ్రవాద సమస్య ఉండదన్నారు. ఆ దిశగా తాము ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టామని వివరించారు. శాంతి పరిరక్షణకు భారత్ చేసిన దశాబ్దాల కృషిని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. 50 శాంతి పరిరక్షణ మిషన్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 3లక్షల మంది సిబ్బందిని భారత్ మోహరించిందని తెలిపారు.