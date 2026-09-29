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భారత్ ఉగ్రవాద ఆందోళనల పట్ల అమెరికాలో సానుభూతి కొరవడింది- ఇదే ఇరుదేశాల సంబంధాలకు పెద్ద అడ్డంకి: జైశంకర్

పాక్ సీమాంతర ఉగ్రవాదంపై మండిపడ్డ కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్- ఈ టెర్రరిజం విషయంలో భారత్ ఆందోళనల పట్ల అమెరికాలో సానుభూతి కొరవడిందని వ్యాఖ్యలు

S Jaishankar On India US Relations
విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 9:52 AM IST

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S Jaishankar On India US Relations : అమెరికాతో భారత్ సంబంధాల గురించి కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దిల్లీ కీలక భద్రతా ప్రాధాన్యతలను వాషింగ్టన్ తగినంతగా గుర్తించకపోవడం ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా ఉందని అన్నారు. అలాగే పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత సరిహద్దు ఉగ్రవాదం గురించి కూడా జైశంకర్ ప్రస్తావించారు. ఉగ్రవాదాన్ని ప్రభుత్వ విధాన సాధనంగా ఉపయోగించడంలో పాక్‌కు ఉన్న సుదీర్ఘ చరిత్రను ఆయన ఖండించారు. భారతదేశం టెర్రరిజం పట్ల చెందుతున్న ఆందోళనల పట్ల అమెరికాలో సానుభూతి కొరవడిందని అన్నారు. ఇది ఇరు దేశాల సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌లో ఆసియా సొసైటీ నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో జైశంకర్ మాట్లాడారు.

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