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పసిఫిక్‌ ఐలాండ్స్‌ ఫోరంలో భారత్‌కు కీలక గుర్తింపు- వ్యూహాత్మక భాగస్వామి హోదాలో చేర్చినట్లు జైశంకర్ వెల్లడి

ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం 81వ సెషన్ సందర్భంగా మాట్లాడిన విదేశాంగ మంత్రి

Jaishankar on Pacific Islands Forum
ఎస్. జైశంకర్ (X/@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 8:10 AM IST

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Jaishankar on Pacific Islands Forum : పసిఫిక్‌ ద్వీప దేశాలతో భారత్‌ సంబంధాల్లో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. పసిఫిక్‌ ఐలాండ్స్‌ ఫోరం (పీఐఎఎఫ్​)లో భారత్‌కు "వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య హోదా"లో చేర్చారు. ఈ పరిణామం భారత్‌-పసిఫిక్‌ ద్వీప దేశాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు దోహదపడుతుందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ అన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ 81వ సమావేశాల నేపథ్యంలో న్యూయార్క్‌లో జరిగిన భారత్‌-ఎఫ్‌ఐపీఐసీ (ఫోరమ్ ఫర్ ఇండియా-పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ కోఆపరేషన్) విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి జైశంకర్‌ సహ అధ్యక్షత వహించారు. పీఐఎఫ్ సెక్రటరీ జనరల్‌ బారన్‌ వాకా నుంచి తనకు లేఖ అందిందని జైశంకర్‌ తెలిపారు. అందులో భారత్‌ను పీఐఎఫ్​లో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య హోదాలో చేర్చినట్లు తెలిపారని చెప్పారు.

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PACIFIC ISLANDS FORUM
JAISHANKAR ON PACIFIC ISLANDS FORUM

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