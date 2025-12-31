ఖలీదా జియా అంత్యక్రియలు - ఢాకా వెళ్లి సంతాపం తెలిపిన జైశంకర్
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యేందుకు ఢాకా వెళ్లిన భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- మోదీ పంపిన సంతాప సందేశం అందజేత
Published : December 31, 2025 at 3:05 PM IST
Jaishankar Condolences Khaleda Zia Death: బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ అధినేత్రి ఖలీదా జియా అంత్యక్రియలకు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ హాజరయ్యారు. ఖలీదా జియా మృతిపట్ల భారతదేశ ప్రజలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున సంతాపాన్ని తెలిపారు. విషయాన్ని భారతదేశంలోని బంగ్లాదేశ్ హై కమిషనర్ రియాజ్ హమీదుల్లా బుధవారం ఎక్స్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేకంగా పంపిన సంతాప సందేశాన్ని ఖలీదా జియా కుమారుడు రెహమాన్కు జైశంకర్ అందజేశారు.
Bangladesh High Commissioner to India Riaz Hamidullah tweets, " dr s jaishankar, external affairs minister of india, in dhaka, conveys the condolences of the people and the government of india as bangladesh mourns the passing of former prime minister begum khaleda zia and… pic.twitter.com/BcEzIFrB2r— ANI (@ANI) December 31, 2025