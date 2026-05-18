ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా- భారత్కు నార్వే అండగా నిలిచింది: ప్రధాని మోదీ
భారత్, నార్వే మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం- ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లోనూ ఇరుదేశాల మధ్య అనేక ఒప్పందాలు కుదిరాయ్ : ప్రధాని మోదీ
Published : May 18, 2026 at 5:29 PM IST
PM Modi Norway Visit Updates : అత్యంత క్లిష్టసమయంలో ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా, భారతదేశానికి, నార్వే అండగా నిలిచి, తన నిజమైన స్నేహాన్ని చాటుకుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. నార్వే ప్రధాని జోనాస్ గహర్ స్టోర్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపిన తరువాత, ప్రధాని మోదీ పలు కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు.
#WATCH | Oslo, Norway: Prime Minister Narendra Modi says, " ... i was scheduled to visit norway last year, but that trip had to be postponed due to the terrorist attack in pahalgam. during that difficult period, norway demonstrated the true spirit of friendship by standing firmly… pic.twitter.com/biyFwtOGUA— ANI (@ANI) May 18, 2026
"భారత్, నార్వేలు నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే ప్రపంచ వ్యవస్థను బలంగా విశ్వసిస్తాయి. సైనిక ఘర్షణ ద్వారా ఏ సమస్యకూ పరిష్కారం లభించదని మేము ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాం. ఉక్రెయిన్, పశ్చిమాసియాల్లో శాంతి దిశగా తీసుకునే ప్రతి అడుగుకూ మేము మద్దతు ఇస్తాం. అయితే తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలను సంస్కరించాలని భారత్, నార్వేలు భావిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఉగ్రవాదాన్ని దాని మూలాల నుంచి అన్ని రూపాల్లోనూ నిర్మూలించడం మన ఉమ్మడి బాధ్యత."
- భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
చాలా ప్రయోజనాలున్నాయ్
ఇటీవల భారత్, ఈయూ మధ్య చారిత్రక ఒప్పందం జరిగిందని, దీని వల్ల భారత్, నార్వేలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆయన అన్నారు. "భారత్, నార్వే మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. నార్వే నుంచి సాంకేతికత, పెట్టుబడులు భారత్కు వస్తున్నాయి. అలాగే వివిధ రంగాల్లో పరిశోధనల కోసం నార్వే నుంచి మేము సాయం తీసుకుంటాం. ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లోనూ ఇరుదేశాల మధ్య అనేక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఇస్రో, నార్వే స్పేస్ ఏజెన్సీల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న గ్రీన్ స్ట్రేటజీ వల్ల ప్రపంచ దేశాలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మారిటైమ్ భద్రత విషయంలోనూ మేము నార్వేతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Oslo, Norway: Prime Minister Narendra Modi says, " ... today, we are giving the relationship between india and norway the form of a 'green strategic partnership.' this strategic partnership spanning every sector from clean energy to climate resilience, and from the blue… pic.twitter.com/aKtCDzOKJD— ANI (@ANI) May 18, 2026