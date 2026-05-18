ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా- భారత్‌కు నార్వే అండగా నిలిచింది: ప్రధాని మోదీ

భారత్​, నార్వే మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం- ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లోనూ ఇరుదేశాల మధ్య అనేక ఒప్పందాలు కుదిరాయ్​ : ప్రధాని మోదీ

PM Modi holds bilateral meeting with Norway PM Støore
PM Modi holds bilateral meeting with Norway PM Støore
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 5:29 PM IST

PM Modi Norway Visit Updates : అత్యంత క్లిష్టసమయంలో ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా, భారతదేశానికి, నార్వే అండగా నిలిచి, తన నిజమైన స్నేహాన్ని చాటుకుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. నార్వే ప్రధాని జోనాస్​ గహర్​ స్టోర్​తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపిన తరువాత, ప్రధాని మోదీ పలు కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు.

"భారత్​, నార్వేలు నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే ప్రపంచ వ్యవస్థను బలంగా విశ్వసిస్తాయి. సైనిక ఘర్షణ ద్వారా ఏ సమస్యకూ పరిష్కారం లభించదని మేము ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చాం. ఉక్రెయిన్​, పశ్చిమాసియాల్లో శాంతి దిశగా తీసుకునే ప్రతి అడుగుకూ మేము మద్దతు ఇస్తాం. అయితే తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలను సంస్కరించాలని భారత్​, నార్వేలు భావిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఉగ్రవాదాన్ని దాని మూలాల నుంచి అన్ని రూపాల్లోనూ నిర్మూలించడం మన ఉమ్మడి బాధ్యత."
- భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

చాలా ప్రయోజనాలున్నాయ్​
ఇటీవల భారత్‌, ఈయూ మధ్య చారిత్రక ఒప్పందం జరిగిందని, దీని వల్ల భారత్​, నార్వేలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆయన అన్నారు. "భారత్​, నార్వే మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. నార్వే నుంచి సాంకేతికత, పెట్టుబడులు భారత్​కు వస్తున్నాయి. అలాగే వివిధ రంగాల్లో పరిశోధనల కోసం నార్వే నుంచి మేము సాయం తీసుకుంటాం. ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లోనూ ఇరుదేశాల మధ్య అనేక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఇస్రో, నార్వే స్పేస్​ ఏజెన్సీల మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న గ్రీన్​ స్ట్రేటజీ వల్ల ప్రపంచ దేశాలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మారిటైమ్ భద్రత విషయంలోనూ మేము నార్వేతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

