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పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ మొదలు- 'హర్మూజ్'ను మూసివేస్తున్నామని ఇరాన్ సైన్యం ప్రకటన

హర్మూజ్ జలసంధిపై 'ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్' (ఐఆర్‌జీసీ) కీలక ప్రకటన- జలసంధిలో రవాణాను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటన- అమెరికా జోక్యాన్ని నిరసిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడి

iran on strait of hormuz
iran on strait of hormuz (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 7:06 AM IST

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Iran on Strait of Hormuz : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలతో ఇప్పుడిప్పుడే పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు కుదుటపడుతున్నాయని అనుకుంటున్న తరుణంలో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ మొదలైనట్లు కనిపిస్తోంది. మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో అమెరికా జోక్యాన్ని నిరసిస్తూ ఇరాన్‌కు చెందిన సైనిక విభాగం 'ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్' (ఐఆర్‌జీసీ) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచంలోనే సముద్ర రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు మూసివేత ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా తన అక్రమ జోక్యాన్ని నిలిపివేసేంత వరకు ఈ జలసంధి మూసివేసే ఉంటుందని కరాఖండిగా చెప్పింది. ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ 'ప్రెస్ టీవీ' ఈ మేరకు కథనం ప్రసారం చేసింది. విదేశీ శక్తుల చట్టవిరుద్ధమైన జోక్యం కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో తలెత్తిన భద్రతా సంక్షోభాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఐఆర్జీసీ తన అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నట్లు 'ప్రెస్ టీవీ' తన కథనంలో పేర్కొంది. "హర్మూజ్ జలసంధి తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు మూసివేసి ఉంటుంది. అమెరికా తన ప్రాంతీయ జోక్యాన్ని ముగించే వరకు ఇది ఇలాగే ముసివేసి ఉంటుంది. ఇకపై ఈ మార్గం గుండా ఏ అంతర్జాతీయ నౌకకూ ప్రయాణించే అనుమతి లేదు." ఐఆర్‌జీసీ తెలిపింది.

ఈ జలసంధి మూసివేత ప్రకటనతో పాటు ఇరాన్ నావికాదళం తన శత్రుదేశాలకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తాము తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని సాకుగా చూపి ఇరాన్‌పై అమెరికా కానీ, దాని మిత్రదేశాలు ఎలాంటి సైనిక చర్యలకు దిగినా ఊరుకునేది లేదని పేర్కొంది. ఒకవేళ శత్రుదేశాలు ఈ పరిణామాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇరాన్‌పై కొత్తగా దాడులకు పాల్పడితే బలంగా తిప్పికొడతామని ఐఆర్జీసీ హెచ్చరించింది. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉన్న అమెరికా, దాని మిత్ర దేశాల సైనిక స్థావరాలను తాము లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పరిణామాలు తలెత్తినా ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా తమ భూభాగాల్లో అమెరికా సైనిక స్థావరాలకు చోటిచ్చిన ప్రాంతీయ దేశాలే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ఇరాన్ పేర్కొంది.

భౌగోళిక రాజకీయాలు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో హర్మూజ్ జలసంధి అత్యంత వ్యూహాత్మకమైనది. పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ గల్ఫ్ మధ్య ఉన్న ఈ సముద్ర జలసంధి ద్వారానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురులో దాదాపు ఐదో వంతు రవాణా అవుతుంది. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, కువైట్, ఇరాక్, ఖతార్ వంటి ప్రధాన చమురు ఉత్పాదక దేశాల నౌకలు ఈ మార్గం గుండానే ప్రపంచ మార్కెట్లకు చేరుకుంటాయి. అందువల్ల, ఇరాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరల పెరుగుదల, ఇంధన సంక్షేభానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.

తెరవెనుక దౌత్య ప్రయత్నాలు
ఒకవైపు సైనికపరమైన హెచ్చరికలు కొనసాగుతుండగానే, మరోవైపు యుద్ధ వాతావరణాన్ని చల్లబరచడానికి దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు ముమ్మరమయ్యాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తిరిగి చర్చలు ప్రారంభించడానికి అనువైన వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు ఖతార్ రాయబారులు ఇరాన్‌లో పర్యటించారు. అదే సమయంలో, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాక్చీ శనివారం ఒమన్ రాజధాని మస్కట్‌కు వచ్చారు. అక్కడ ఆయన ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ బద్ర్ అల్-బుసైదీతో సుదీర్ఘంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ చర్చల్లో ప్రధానంగా ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలతో పాటు ప్రాంతీయ భద్రత, హోర్ముజ్ జలసంధిలో నౌకల సురక్షిత ప్రయాణంపై దృష్టి సారించినట్లు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్ కూడా ఇరాన్ విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఒకవైపు ఇరాన్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు ఆ దేశంతో దౌత్యపరమైన చర్చలను కొనసాగించడానికి అంగీకరించిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, కాల్పుల విరమణ సమయం ముగిసినట్లు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఇరాన్‌ స్థావరాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు గందరగోళంగా మారాయి.

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TAGGED:

IRAN US TENSIONS
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MIDDLE EAST SECURITY CRISIS
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IRAN ON STRAIT OF HORMUZ

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