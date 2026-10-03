పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్ను పరామర్శించిన దుబాయ్ యువరాజు- ఆత్మీయంగా నుదిటిపై ముద్దు
స్మిత్ తమ బృందంలో, దేశ చరిత్రలో భాగమన్న దుబాయ్ యువరాజు- ప్రత్యేక వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో స్మిత్ మచ్చర్కు చికిత్స జరుగుతుందని భారత ఎంబసీ వెల్లడి
Published : October 3, 2026 at 7:31 PM IST
Dubai Crown Prince Meets Machchha : ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో కో-పైలట్ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్ ఆరోగ్యం వేగంగా మెరుగుపడుతోందని UAEలోని భారత రాయబార కార్యాలయం వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం స్మిత్ ప్రత్యేక వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని తెలిపింది. ఆయన కుటుంబసభ్యులు, స్థానిక అధికారులతో సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నట్లు పేర్కొంది. UAE ప్రభుత్వానికి భారత రాయబార కార్యాలయం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. మరోవైపు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్ను UAE ఉప ప్రధాని, దుబాయ్ యువరాజు హమ్దాన్ బిన్ మహమ్మద్ అల్ మక్తూమ్ పరామర్శించారు. ఆత్మీయంగా ముద్దు పెట్టారు. ప్రయాణికుల ప్రాణాల కాపాడటానికి అత్యంత ధైర్యసాహసాలు కనబర్చిన స్మిత్కు ధైర్యం చెప్పారు. ఆయన తమ బృందంలో, దేశ చరిత్రలో ఓ భాగమని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. యూఏఈ ఆశయాలకు ప్రతీకగా నిలబడం తమకు గర్వకారణమని దుబాయ్ యువరాజు అన్నారు.