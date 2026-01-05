'డ్రగ్ అక్రమ రవాణా, చమురు దోపిడీ'- వెనెజువెలాపై చర్యలను సమర్థించిన జేడీ వాన్స్
వెనెజువెలా అంతర్జాతీయ డ్రగ్ రవాణాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని చెప్పిన జేడీ వాన్స్- అమెరికా సైనిక చర్యను సమర్థించిన ఉపాధ్యక్షుడు
Published : January 5, 2026 at 8:53 AM IST
JD Vance On Venezuela Attack : వెనెజువెలాపై అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్యను అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సమర్థించారు. వెనెజువెలా అంతర్జాతీయ డ్రగ్ రవాణాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని విమర్శించారు. అలాగే గతంలో స్వాధీనం చేసుకున్న చమురు ఆస్తులను ఉపయోగించి నార్కో-టెర్రరిస్ట్ కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చిందని ఆరోపించారు. వెనెజువెలాకు డ్రగ్ వ్యాపారంతో పెద్దగా సంబంధం లేదని వస్తున్న విమర్శలకు వాన్స్ ఎక్స్లో ఈ మేరకు స్పందించారు.
'వెనెజువెలాకు డ్రగ్ వ్యాపారంతో పెద్దగా సంబంధం లేదని కొందరు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు తప్పుదోవ పట్టించేవే. ఫెంటనిల్ ఎక్కువగా ఇతర దేశాల నుంచి వస్తుందని చెబుతూ, వెనెజువెలాకు డ్రగ్స్తో సంబంధం లేదని చాలా మంది అంటున్నారు. మొదటిగా, ఫెంటనిల్ మాత్రమే ప్రపంచంలో ఉన్న ఏకైక డ్రగ్ కాదు. రెండవది, ఫెంటనిల్ వెనెజువెలా నుంచి కూడా వస్తోంది. వెనెజువెలా నుంచి ఎక్కువగా రవాణా అవుతున్న డ్రగ్ కొకైన్. లాటిన్ అమెరికా డ్రగ్ కార్టెళ్లకు ఇది ప్రధాన ఆదాయ వనరని చెప్పారు. కొకైన్ ద్వారా వచ్చే డబ్బును తగ్గించినా లేదా పూర్తిగా ఆపేసినా, డ్రగ్ కార్టెళ్ల బలం గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. కొకైన్ కూడా హానికరమైన డ్రగ్నే' అని జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యానించారు.
US Vice President JD Vance posts, " you see a lot claims that venezuela has nothing to do with drugs because most of the fentanyl comes from elsewhere. i want to address this:— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026
first off, fentanyl isn't the only drug in the world and there is still fentanyl coming from venezuela… pic.twitter.com/FvLfz1AfmE
మెక్సికో నుంచి ఫెంటనిల్ అక్రమ రవాణాపై వచ్చిన ప్రశ్నలకు కూడా వాన్స్ స్పందించారు. మెక్సికో నుంచి అమెరికాకు ఫెంటనిల్ అక్రమ రవాణాపై ప్రభుత్వం గట్టి చర్యలు తీసుకుంటోందని అన్నారు. ఫెంటనిల్ భారీగా మెక్సికో నుంచి వస్తోందని, అందుకే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటి రోజే సరిహద్దును మూసివేశారని అన్నారు.
ట్రంప్ నాయకత్వంలో మహాశక్తిగా అమెరికా : జేడీ వాన్స్
అమెరికా చర్య వెనుక చమురు ప్రయోజనాలే కారణమన్న విమర్శలపై జేడీ వాన్స్ స్పందించారు. 'వెనెజువెలా దాదాపు 20 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా చమురు ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆ దొంగిలించిన ఆస్తులతోనే సంపాదించి, నార్కో-టెర్రరిస్ట్ కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చింది. సైనిక చర్యపై ప్రజల్లో ఆందోళన ఉందని అంగీకరించినప్పటికీ, దృఢమైన ప్రతిస్పందన అవసరం. ఒక కమ్యూనిస్ట్ మా ఆస్తులను దొంగిలిస్తే, మేం ఏమీ చేయకుండా చూస్తూ ఉండాలా? మహాశక్తులు అలా ప్రవర్తించవు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలో అమెరికా మళ్లీ ఒక మహాశక్తిగా నిలిచింది' అని వాన్స్ పేర్కొన్నారు.
అమెరికా చర్యను నిరసిస్తూ ఆందోళనలు
ఇదిలా ఉండగా, వెనెజువెలాపై అమెరికా దాడులను నిరసిస్తూ పలు దేశాల్లో ఆందోళనలు చేపట్టారు. అమెరికాతోపాటు తుర్కియే, నెదర్లాండ్స్, భారత్, పాకిస్థాన్ తదితర దేశాల్లో నిరసనలు జరిగాయి. చమురు కోసం రక్తం చిందించొద్దని ఆందోళనకారులు నినాదాలు చేశారు. నెదర్లాండ్స్లోని ఆమ్స్టర్డామ్లో వెనెజువెలా జెండాలతో నిరసన తెలిపారు. 'అమెరికా సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఆపాలి. చమురు కోసం రక్తం చిందించొద్దు. ట్రంప్ ఉగ్రవాది' అనే ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు. తుర్కియేలో జరిగిన ఆందోళనల్లో భారీగా జనం పాల్గొన్నారు.
తాత్కాలికంగా వెనిజువెలాను అమెరికానే పాలిస్తుంది : ట్రంప్
వెనెజువెలాపై చేపట్టిన సైనిక చర్య అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆపరేషన్ అని ట్రంప్ అన్నారు. 'శాంతి, న్యాయం, సురక్షిత అధికార మార్పు జరిగే వరకు తాత్కాలికంగా వెనెజువెలాను అమెరికానే నడిపిస్తుంది. దేశం సురక్షితమని భావించే వరకూ, సరైన, న్యాయమైన అధికారాల బదిలీ జరిగే వరకూ మా పాలనే కొనసాగుతుంది. వెనెజువెలా ప్రజలకు శాంతి, న్యాయం, స్వేచ్ఛ కావాలి. వేరెవరో అధికారం చేపట్టి ప్రజల శ్రేయస్సును పట్టించుకోకపోతే, అలా జరగనివ్వం. ప్రస్తుతం మేం అక్కడే ఉన్నాం. సరైన మార్పు జరిగే వరకు అక్కడే కొనసాగుతాం. అసలు ఆ దశ వచ్చే వరకు దేశాన్ని మేమే నడిపిస్తాం' అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
