వెనెజువెలాలో మరోసారి ఉద్రిక్తత- అధ్యక్ష భవనం వద్ద కాల్పుల శబ్దాలు
వెనెజువెలా అధ్యక్ష భవనం సమీపంలో కాల్పుల శబ్దాలు- డ్రోన్లు ఎగరడాన్ని గుర్తించిన భద్రతా దళాలు
Published : January 6, 2026 at 10:04 AM IST
Gunfire Near Venezuelan Palace : వెనెజువెలాలో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కారకాస్లోని అధ్యక్ష భవనం సమీపంలో కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయి. ఉపాధ్యక్షురాలైన డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ వెనెజువెలా అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొన్ని గంటలకే ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సెంట్రల్ కారకాస్లోని మిరోఫ్లోర్స్ ప్యాలెస్పై డ్రోన్లు ఎగరడాన్ని అక్కడి భద్రతా దళాలు గుర్తించాయి. ఈ క్రమంలో దాదాపు ఓ నిమిషం పాటు కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయి. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని వెనెజువెలా అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనలపై స్పందించిన అమెరికా ఇందులో తమ ప్రమేయం ఏమీ లేదని స్పష్టత ఇచ్చింది. వెనెజువెలాలో పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. అధ్యక్ష భవనం వద్ద భద్రత నిర్వహించే పారామిలిటరీ సభ్యుల మధ్య సమన్వయలోపం వల్ల కాల్పులు జరిగినట్లు సీఎన్ఎన్ తన కథనంలో పేర్కొంది.