అబుదాబిలోని అణువిద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో డ్రోన్ దాడులు
అణువిద్యుత్ కేంద్రం వద్ద డ్రోన్ దాడులతో చెలరేగిన మంటలు- డ్రోన్ దాడుల్లో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని తెలిపిన అధికారులు- రేడియేషన్ సమస్య కూడా తలెత్తలేదని తెలిపిన అధికారులు
Published : May 17, 2026 at 5:45 PM IST
UAE Drone Attack Abu Dhabi : ఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకున్న వేళ యూఏఈలోని బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఈ దాడి కారణంగా ప్లాంట్ ఆవరణలో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్ వద్ద ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మేరకు అబుదాబి అధికారిక మీడియా కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది. డ్రోన్ దాడి కారణంగా చెలరేగిన మంటలు అణు ప్లాంట్ వెలుపల వరకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయని వెల్లడించింది. డ్రోన్ దాడుల్లో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని తెలిపింది. ప్లాంట్ లోపల ఉండే ప్రధాన అణు రియాక్టర్లకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని స్పష్టిం చేసింది. రేడియేషన్ సమస్య కూడా తలెత్తలేదని పేర్కొంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారని తెలిపింది.