సౌదీలో మళ్లీ డ్రోన్ దాడులు- ముగ్గురు మృతి- ఇండియన్ ఎంబసీ అడ్వైజరీ జారీ
కింగ్ ఫహద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిపిన దాడిలో ఒకరు మృతి చెందగా, ఎనిమిది మందికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ భారత పౌరులకు భద్రతా సూచనలు జారీ చేశారు.
Published : October 22, 2026 at 7:12 AM IST
Saudi Arabia Tensions : సౌదీ అరేబియాలో చమురుక్షేత్రాలు, విమానాశ్రయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. హూతీ రెబల్స్తో పోరాటం నేపథ్యంలో చోటుచేసుకున్న రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గాయపడ్డారు. సౌదీ ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం అరామ్కో నిర్వహిస్తున్న షాయ్బా ఆయిల్ ఫీల్డ్పైకి దూసుకొచ్చిన ఓ డ్రోన్ను భద్రతా దళాలు గాల్లోనే అడ్డుకుని కూల్చివేశాయి. అయితే, దాని శకలాలు కింద పడటంతో ఇద్దరు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతులు నేపాల్, ఫిలిప్పీన్స్ దేశాలకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. గాయపడినవారిలో పాకిస్థాన్, భారత్కు చెందినవారు ఉన్నారు. మరోవైపు కింగ్ ఫహద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో ఓ సౌదీ పౌరుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
భారత పౌరులకు భద్రతా సూచనలు
మరోవైపు, సౌదీ అరేబియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని భారత రాయబార కార్యాలయం సూచించింది. స్థానికంగా విధిస్తున్న కర్ఫ్యూలు, భద్రతాపరమైన ఆంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరించింది. నిరసనలు జరిగే ప్రాంతాలు, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడే ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండాలని తెలిపింది. స్థానిక అధికారులు జారీ చేసే సూచనలు, భద్రతా మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని పేర్కొంది. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో అక్కడ నివసిస్తున్న, ప్రయాణిస్తున్న భారతీయులు తమ భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించింది.