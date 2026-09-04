చమురు దొంగిలిస్తూ డజన్లకొద్ది మృతివాత- నైజీరియాలో ఘోర ప్రమాదం!
నైజీరియాలో ఘోర ప్రమాదం- చమురును దొంగిలించే ప్రయత్నంలో విష వాయువు విడుదలై 37 మంది మృతి
Published : September 4, 2026 at 5:50 PM IST
Nigeria Fuel Theft : నైజీరియాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ముడి చమురును దొంగిలించే ప్రయత్నంలో విష వాయువు విడుదలై 37 మంది మృతి చెందారు. రివర్స్ స్టేట్లోని ఒక్రికా ప్రాంతంలో పైప్లైన్ నుంచి ముడి చమురును దొంగిలిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. మరికొందరు గల్లంతయ్యారు. ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఇది జరిగింది!
రివర్స్ స్టేట్లోని ఒక్రికా ప్రాంతంలో పైప్లైన్ నుంచి ముడి చమురును దొంగిలించేందుకు కొంతమంది యువకులు ప్రయత్నించారు. వీళ్లు ఇండోరామా ఎలెమె పెట్రో కెమికల్ కేంద్రాల నుంచి పోర్ట్ హార్కోర్ట్ రిఫైనరికీ చమురు సరఫరా చేసే ఓ పైప్లోని ట్యాపింగ్కు ఇంకో పైపును అమర్చారు. ఆ పైపు సహాయంతో తమ ఓడల్లోని ట్యాంకర్లకు చమురు నింపుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో విష వాయువులు విడుదలయ్యాయి. ఆ కెమికల్ గ్యాస్ను పీల్చి పలువురు అక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పటిదాకా 37 మంది మృతదేహాలను నదీలో నుంచి బయటకు తీశారు. మరికొందరు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. వాళ్లకోసం అధికారులు, రెస్క్యూ బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.
News Alert! Dozens killed by toxic fume in Nigeria's oil-producing River state while trying to steal oil, reports AP citing an advocacy group. pic.twitter.com/edB6imJvev— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026