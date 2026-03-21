హర్మూజ్ మాకు అవసరం లేదు- జపాన్, చైనాలే బాధ్యత తీసుకోవాలి :  ట్రంప్

ఇరాన్‌తో యుద్ధం, హర్మూజ్ జలసంధిపై ట్రంప్ కామెంట్స్- హర్మూజ్​తో తమకు పనేలేదంటూ వ్యాఖ్య- చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా దేశాలే చొరవ చూపాలన్న యూఎస్ ప్రెసిడెంట్- కాల్పుల విరమణ ప్రసక్తే లేదన్న ట్రంప

US President Donald Trump (AP)
Published : March 21, 2026 at 6:50 AM IST

Trump On Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధి రక్షణ బాధ్యతను అమెరికా మోయాల్సిన అవసరం లేదని, ఆ మార్గం ద్వారా ప్రయోజనం పొందే దేశాలు కొంతైనా చొరవ చూపాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మార్గం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న చైనా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి దేశాలు రంగంలోకి దిగాలన్నారు. శుక్రవారం వైట్ హౌస్ నుంచి ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్‌కు బయలుదేరే ముందు ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా ఆధారపడటం లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. 'మాకు హార్ముజ్ జలసంధి అవసరం లేదు. కానీ యూరప్, కొరియా, జపాన్, చైనా వంటి దేశాలకు ఇది చాలా అవసరం. చైనా తన ఇంధన అవసరాల్లో 90 శాతం, జపాన్ 95 శాతం ఈ మార్గం ద్వారానే పొందుతున్నాయి. ఆ దేశాలే కొంచెం శ్రమించి, ఈ మార్గ రక్షణలో భాగం కావాలి' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

కాల్పుల విరమణ ప్రసక్తే లేదు: ట్రంప్
యుద్ధం ఆపాలని అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న ఒత్తిడిని ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. 'మేము చర్చలు జరపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ కాల్పుల విరమణ మాత్రం చేయబోం. శత్రువును పూర్తిగా తుడిచిపెడుతున్న సమయంలో యుద్ధం ఆపే ప్రసక్తే లేదు' అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్య తుది దశకు చేరుకుందని, ఆ దేశపు సైనిక వెన్నెముకను తాము ఇప్పటికే విరిచేశామన్నారు.

ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ విజయం వైపు దూసుకుపోతున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ సైనిక వ్యవస్థను అమెరికా ఇప్పటికే తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందన్నారు. ఇరాన్ నౌకాదళం, వాయుసేన, వైమానిక వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశామని, సైనిక పరంగా ఆ దేశం పని అయిపోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ క్షిపణి లాంచర్లు, రక్షణ పారిశ్రామిక వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేయడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధ సామర్థ్యాన్ని సాధించకుండా చూడటమే తమ అంతిమ ధ్యేయమని చెప్పారు.

మిత్రదేశాలపై ఆగ్రహం
ఇదే క్రమంలో అమెరికా మిత్రదేశాలైన నాటో సభ్య దేశాలపై ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తన 'ట్రూత్ సోషల్' ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఆయన నాటోను "పేపర్ టైగర్" అని విమర్శించారు. అమెరికా సహాయం లేకుండా నాటో ఏమీ చేయలేదని, ఇరాన్ వంటి దేశాల ముప్పును అడ్డుకోవడంలో వారు పిరికితనం ప్రదర్శిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు.

ఎయిర్ బేస్‌కు బ్రిటన్ అనుమతి- ఇరాన్ వార్నింగ్
ఇరాన్‌లోని క్షిపణి కేంద్రాలపై దాడులు చేసేందుకు తమ సైనిక స్థావరాలను ఉపయోగించుకోవడానికి బ్రిటన్ అనుమతి ఇచ్చింది. దీనిపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. బ్రిటన్ ఈ నిర్ణయాన్ని ఇంకా వేగంగా తీసుకోవాల్సిందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, బ్రిటన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్రంగా స్పందించారు. బ్రిటన్ ప్రభుత్వం తన సొంత ప్రజల ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో భాగస్వామి అవుతోందని ఆయన విమర్శించారు. దీనివల్ల బ్రిటిష్ ప్రజల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడతాయని హెచ్చరించారు.

పశ్చిమాసియాలో తమ లక్ష్యాలు దాదాపు పూర్తయ్యాయని, త్వరలోనే సైనిక కార్యకలాపాలను తగ్గించే ఆలోచనలో ఉన్నామని ట్రంప్ సంకేతాలిచ్చారు. అయితే, భవిష్యత్తులో ఇరాన్ నుంచి ఎటువంటి ముప్పు ఎదురైనా క్షణాల్లో స్పందించే విధంగా అమెరికా సిద్ధంగా ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఇరాన్ విషయంలో అమెరికా ప్రధానంగా ఐదు లక్ష్యాలను పెట్టుకుందని ట్రంప్ వివరించారు. ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడం, వారి రక్షణ పారిశ్రామిక రంగాన్ని నాశనం చేయడం, ఇరాన్ నౌకాదళం, వాయుసేనను తుడిచిపెట్టడం, ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాన్ని సాధించకుండా చూడటం, ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియా వంటి మిత్రదేశాలకు పూర్తి రక్షణ కల్పించడం తమ లక్ష్యమన్నారు.

