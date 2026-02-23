ETV Bharat / international

'ఎవరైనా నాటకాలాడితే ఊరుకోను- కోర్టు తీర్పును ఆసరాగా తీసుకోవద్దు'-ప్రపంచ దేశాలకు ట్రంప్ వార్నింగ్

సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చూసి నాటకాలాడొద్దు- అంగీకరించిన సుంకాల కంటే ఇంకా ఎక్కువ టారిఫ్‌లు బాదుతా : ట్రంప్

Trump
February 23, 2026

Trump On Trade Tariffs : సుంకాల వ్యవహారంలో భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా మరో పరోక్ష హెచ్చరిక చేశారు. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన హాస్యాస్పద తీర్పును అడ్డంగా పెట్టుకొని ఏ దేశమైనా నాటకాలు ఆడాలని ప్రయత్నిస్తే ఊరుకునేది లేదని ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అలాంటి దేశాలపై మరిన్ని ఎక్కువ సుంకాలను విధిస్తానని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

ప్రత్యేకించి చాలా దశాబ్దాల తరబడి అమెరికాపై భారీ సుంకాలను బాదిన దేశాలు సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఆసరాగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవేళ ఆయా దేశాలు ఏవైనా నాటకాలాడితే, ఇటీవలే అవి అంగీకరించిన సుంకాల కంటే ఎక్కువ సుంకాలను బాదుతానని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. ఈమేరకు సోమవారం సాయంత్రం ట్రంప్ సంచలన ట్వీట్ చేశారు.

