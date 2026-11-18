ఒకే ఫ్రేమ్లో ట్రంప్, జిన్పింగ్, పుతిన్- 'అపెక్'లో అరుదైన సన్నివేశం
Trump Xi Jinping Putin Meeting: చైనా వేదికగా జరుగుతున్న అపెక్ సదస్సుకు ముందు ఓ అరుదైన దృశ్యం యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. ట్రంప్, వ్లాదిమిర్ పుతిన్, జిన్పింగ్ ముగ్గురు కలిసి ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు.
Published : November 18, 2026 at 10:39 PM IST
చైనాలో జరిగే అపెక్ సదస్సు అధికారిక సమావేశాలకు ముందు ఓ ఆసక్తికర దృశ్యం అందరినీ ఆకర్షించింది. షెన్జెన్లో జరుగుతున్న అపెక్ (APEC) సదస్సులో భాగంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, ఆయన సతీమణి పెంగ్ లియువాన్ ఏర్పాటు చేసిన విందుకు ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ముగ్గురూ తొలిసారి ఒకేచోట కనిపించారు. రెడ్ కార్పెట్ పై జిన్పింగ్, ట్రంప్ నిలబడి ఉండగా పుతిన్ వారి వద్దకు వచ్చి గ్రూప్ ఫొటోకు పోజులిచ్చారు.
ఇరాన్, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాలతో అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ ముగ్గురు అగ్రదేశాల అధినేతలు చైనాలో తొలిసారి కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్, పుతిన్ కరచాలనం చేసుకుని, ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. ఆ వీడియోను క్రెమ్లిన్ బృందం టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసింది. గురువారం జరిగే త్రైపాక్షిక భేటీకి ముందు ట్రంప్, పుతిన్, జిన్పింగ్ ఒకేచోట కనిపించటం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
BREAKING: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 President Trump, Russian President Putin and Chinese President Xi Jinping greet each other. https://t.co/02fvP4V8nJ— BRICS News (@BRICSinfo) November 18, 2026
సైనిక వందనం, పూల బొకేలు- ట్రంప్కు జిన్పింగ్ ఘన స్వాగతం
2025 ఆగస్టులో అలాస్కాలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సదస్సు తర్వాత ట్రంప్, పుతిన్ కలుసుకోవడం ఇదే తొలిసారి. గ్రూప్ ఫొటోకు వెళ్లే ముందు వారిద్దరి మధ్య కాసేపు స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో పలకరింపులు జరిగాయి. ట్రంప్ కంటే ముందే షెన్జెన్ చేరుకున్న పుతిన్ జిన్పింగ్తో ముందస్తు చర్చలు జరిపారు. ఆ తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్స్వన్ విమానంలో చైనా చేరుకున్న ట్రంప్నకు జిన్పింగ్ స్వయంగా విమానాశ్రయానికి వెళ్లి స్వాగతం పలికారు.
VIDEO | Shenzhen, China: US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping pose for a group photograph at a gala dinner ahead of a trilateral summit. Source: Third party https://t.co/xlXy8XCi4a— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
సైనిక వందనం, చిన్నారుల పూలబొకేలు, ఫైటర్ జెట్ల ప్రదర్శనతో ట్రంప్ స్వాగత కార్యక్రమం అట్టహాసంగా సాగింది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి గురువారం షెన్జెన్లో జరిగే అమెరికా, రష్యా, చైనా అధినేతల అరుదైన త్రైపాక్షిక భేటీపైనే ఉంది. ఈ సదస్సులో ట్రంప్, పుతిన్ అధికారిక సమావేశానికే పరిమితం కాకుండా పలుమార్లు భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉందని క్రెమ్లిన్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.