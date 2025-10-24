'అలా చేస్తారా? మా మద్దతు ఇకపై ఉండదు'- ఇజ్రాయెల్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
ఇజ్రాయెల్పై అమెరికా అధ్యక్షుడి కఠిన వ్యాఖ్యలు
Published : October 24, 2025 at 7:08 AM IST
Trump Warning To Netanyahu : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెస్ట్బ్యాంక్ను స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, అమెరికా మద్దతు పూర్తిగా కోల్పోతారని ఆయన స్పష్టంగా హెచ్చరించారు. టైమ్ మ్యాగజైన్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఇజ్రాయెల్ తీసుకునే ప్రతి చర్య అమెరికా– అరబ్ సంబంధాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందని అన్నారు.
అరబ్ దేశాలకు మాట ఇచ్చా!
"ఇజ్రాయెల్ వెస్ట్బ్యాంక్ను స్వాధీనం చేసుకుంటే అది జరగనీయం. నేను అరబ్ దేశాలకు మాట ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అలా చేయలేరు. మనకు ప్రస్తుతం చాలా అరబ్ దేశాల మద్దతు ఉంది. ఇజ్రాయెల్ ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటే అమెరికా నుంచి వారికి వచ్చే మద్దతు అంతా కోల్పోతారు" అని ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ వేదికపై చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఇజ్రాయెల్ ఆధిపత్యానికి!
ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటులో తాజాగా వచ్చిన రెండు బిల్లులు ఈ వివాదానికి దారితీశాయి. ఆ బిల్లులు వెస్ట్బ్యాంక్లో కొత్త యూదు కాలనీల ఏర్పాటుకు, ఆ ప్రాంతంపై పూర్తిస్థాయి ఇజ్రాయెల్ ఆధిపత్యానికి మార్గం సుగమం చేస్తాయన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
అది తెలివితక్కువ చర్య!
ఇక అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇటీవల ఇజ్రాయెల్లో మూడు రోజుల పర్యటన ముగించుకున్నారు. ఆయన కూడా వెస్ట్బ్యాంక్ స్వాధీనం చట్టప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా స్పందించారు. "అది తెలివితక్కువ చర్య. అమెరికా, అరబ్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న సున్నిత సంబంధాలను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం ఇది. వ్యక్తిగతంగా నేను దీన్ని అవమానంగా భావిస్తున్నాను" అని వాన్స్ వ్యాఖ్యానించారు.
అలాగే అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు నిర్ణయాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రాంతీయ శాంతిని ప్రమాదంలోకి నెడతాయి" అని రుబియో హెచ్చరించారు.
ఏడాది చివరి నాటికి ఆ ప్రక్రియ!
ట్రంప్ తన ఇంటర్వ్యూలో ఇజ్రాయెల్–అరబ్ దేశాల సంబంధాలపై మాట్లాడారు. "నా అధ్యక్షత్వంలోనే అబ్రహం ఒప్పందం కుదిరింది. దాని ద్వారా ఇజ్రాయెల్–యుఏఈ, బహ్రెయిన్, మొరాకో వంటి దేశాలు స్నేహపూర్వక సంబంధాలు నెలకొల్పాయి. ఇప్పుడు ఆ శాంతి ఒప్పందంలో సౌదీ అరేబియా కూడా చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఆ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా, ఇజ్రాయెల్- గాజా యుద్ధం, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం వంటి సమస్యలు గతంలో ఇజ్రాయెల్–అరబ్ సంబంధాలను దెబ్బతీశాయని, కానీ ఇప్పుడు ఆ అవరోధాలు లేవని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. "మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి సాధ్యమవుతుందన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. కానీ దానికి ఇజ్రాయెల్ సహకారం తప్పనిసరి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వెస్ట్బ్యాంక్ అంశంపై ట్రంప్ చేసిన ఈ తాజా వ్యాఖ్యలు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశముంది. ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం అంతర్గత రాజకీయ సంక్షోభంతో సతమతమవుతున్న సమయంలో, అమెరికా మద్దతు కోల్పోవడం ఆ దేశానికి పెద్ద దెబ్బగా భావిస్తున్నారు. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అమెరికా కొత్త వైఖరి ఇజ్రాయెల్ విధానాలపై గట్టి సందేశం ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.
"ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కేవలం హెచ్చరిక మాత్రమే కాదు, అమెరికా–అరబ్ వ్యూహాత్మక సమతుల్యతను కాపాడే ప్రయత్నం"’ అని మధ్యప్రాచ్య నిపుణులు విశ్లేషించారు. మొత్తం మీద, వెస్ట్బ్యాంక్ స్వాధీనంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రణాళికలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ బహిరంగ హెచ్చరిక జారీ చేయడం అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇది రాబోయే వారాల్లో ఇజ్రాయెల్–అమెరికా సంబంధాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.
'త్వరలో యుద్ధం ముగుస్తుంది'- అతిపెద్ద రష్యా చమురు సంస్థలపై ట్రంప్ ఆంక్షలు
భారత్ చమురు దిగుమతులపై మళ్లీ ట్రంప్ అదే స్వరం- 2025 చివరి కల్లా ఉండవట!