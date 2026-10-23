ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు దక్కకుండా అడ్డుకుంటా- ఇప్పటి వరకు 8 యుద్ధాలు ఆపా: ట్రంప్
ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు దక్కకుండా అడ్డుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే మరింత కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు. మరోవైపు, అణు ఒప్పందంపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ వైఖరిని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి ప్రశ్నించారు.
Published : October 23, 2026 at 8:25 AM IST
US Iran War : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ విషయంలో వెనక్కి తగ్గేలా కనిపించడం లేదు. ఆ దేశానికి అణ్వాయుధాలు దక్కకుండా అడ్డుకుంటామని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. గతంలో అమెరికా అధ్యక్షులు చేయాల్సిన పనిని ఇప్పుడు తాను చేస్తున్నానని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతున్నామని అమెరికా చెబుతోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి.
అమెరికాలోని ఐయోవాలో జరిగిన ప్రచార సభలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, తాను ఇప్పటికే ఎనిమిది యుద్ధాలను పరిష్కరించానని, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ఇరాన్ సమస్య కూడా త్వరలోనే ముగిసే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అయితే, ఈ సమస్యలు ఎప్పుడు, ఎలా పరిష్కారమవుతాయనే దానిపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను తయారు చేసుకునేందుకు అనుమతించబోమని ట్రంప్ తేల్చిచెప్పారు. గత అమెరికా అధ్యక్షులే ఈ విషయంలో ముందుగానే చర్యలు తీసుకోవాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్పై ఇప్పటికే గట్టి దెబ్బ కొట్టామని, అవసరమైతే మరింత ముందుకు వెళ్తామని హెచ్చరించారు. తన చర్యలను కొందరు వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ.. చాలామంది దేశభక్తులు మద్దతు ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
చమురు ధరలపై ఇరాన్పై ఆరోపణలు
అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో చమురు ధరలను పెంచేందుకు ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద నౌకలపై దాడులు, సముద్రంలో మందుపాతరలు ఉన్నాయనే వార్తలను ప్రస్తావిస్తూ.. ఇరాన్ తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోందని విమర్శించారు. ప్రస్తుత ఘర్షణ ప్రారంభానికి ముందు కంటే ఇప్పుడు హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ఎక్కువ చమురు రవాణా జరుగుతోందని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ పాలకులపై కూడా ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ దేశంలో నిరసనకారులపై అణచివేత కొనసాగుతోందని ఆరోపించారు. ఏడు నెలల్లో 75 వేల మంది నిరసనకారులు చనిపోయారని పేర్కొన్నారు. ఈ సంఖ్యను స్వతంత్రంగా నిర్ధారించే సమాచారం మాత్రం ఈ ఫీడ్లో లేదు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను పొందకూడదనే విషయంలో అమెరికా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తగ్గబోదని స్పష్టం చేశారు.
హర్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలు
మరోవైపు, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద నౌకల రాకపోకలపై ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఆరోపణలు కొనసాగుతున్నాయి. సముద్రంలో మందుపాతరలు ఉన్న ప్రాంతం గుండా నౌకలను వెళ్లేలా అమెరికా ప్రోత్సహిస్తోందని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) నౌకాదళం ఆరోపించింది. ఈ చర్యలు కొనసాగితే పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాల వరకు ఘర్షణ విస్తరించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఉత్తర పర్షియన్ గల్ఫ్లో చమురు రవాణా చేసే నాలుగు నౌకలపై దాడి చేసి నిప్పంటించామని ఐఆర్జీసీ నౌకాదళం ప్రకటించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా తెలిపింది. పశ్చిమ హోర్ముజ్ జలసంధిలో మరో మూడు నౌకలు మందుపాతరలను ఢీకొన్నాయని పేర్కొంది. హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా నౌకలు నిషేధిత మార్గంలో ప్రయాణించాయని ఇరాన్ ఆరోపించింది. ఈ పరిణామాలు అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాపై ఆందోళనలను పెంచుతున్నాయి. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో హోర్ముజ్ జలసంధికి కీలకమైన స్థానం ఉంది. ఇక్కడ రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడితే చమురు ధరలు, సరఫరాపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులపై అమెరికా గురి
ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతున్నామని అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్ పేరుతో చేపట్టిన చర్యలు ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఇరాన్కు కీలకమైన చమురు ఎగుమతి కేంద్రం ఖార్గ్ ద్వీపం వద్ద చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు తగ్గాయని బెసెంట్ తన ఎక్స్ పోస్టులో తెలిపారు. ఈ కేంద్రం దాదాపు నిలిచిపోయినట్లు కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తగ్గించి, ఆయుధ కార్యక్రమాలు, అణు సంబంధిత కార్యకలాపాలు, ప్రాంతీయ సాయుధ సంస్థలకు నిధులు అందకుండా చేయడమే తమ లక్ష్యమని వివరించారు.
అణు ఒప్పందంపై మెక్రాన్కు ఇరాన్ ప్రశ్నలు
ఇదే సమయంలో అణు ఒప్పందం విషయంలో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ వైఖరిని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ ప్రశ్నించారు. 2018లో అమెరికా ఇరాన్ అణు ఒప్పందం నుంచి వైదొలగడానికి ముందు, ఆ ఒప్పందంపై ఫ్రాన్స్కు కట్టుబాటు ఉందని మాక్రాన్ చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు ఇరాన్లో అణు కార్యకలాపాలన్నింటినీ తాను ఎప్పటి నుంచో వ్యతిరేకిస్తున్నానని చెప్పడం విరుద్ధంగా ఉందని విమర్శించారు. 2015లో కుదిరిన ఇరాన్ అణు ఒప్పందాన్ని జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ (జేసీపీఓఏ) అంటారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలపై పరిమితులు విధించడం, దానికి బదులుగా ఆ దేశంపై కొన్ని ఆంక్షలను తొలగించడం ఈ ఒప్పందంలోని ముఖ్య ఉద్దేశాలు. 2018లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఈ ఒప్పందం నుంచి వైదొలిగింది.