January 11, 2026

Trump Support For Iran Protests: ఇరాన్‌లో స్వేచ్ఛ కోసం జరుగుతున్న పోరాటానికి అమెరికా అండగా ఉంటుందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా స్వేచ్ఛ వైపు చూస్తోందని, తాము సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా తెలిపారు. నిరసనకారులను చంపితే ఇరాన్‌ను తీవ్రంగా దెబ్బకొడతామని, అక్కడి పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నామని ఆయన హెచ్చరించారు.

ధరల పెరుగుదలపై మొదలైన నిరసనలు ఇప్పుడు 1979 నాటి ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా దాదాపు 100 నగరాలకు వ్యాపించాయి. ఆందోళనల్లో పాల్గొంటే 'ఎనిమి ఆఫ్ గాడ్​' (దేవుడి శత్రువులు)గా పరిగణించి మరణశిక్ష విధిస్తామని ఇరాన్ అటార్నీ జనరల్ హెచ్చరించారు. మరోవైపు, రవాణా, ఇంధన రంగాల్లో సమ్మె చేయాలని, టెహ్రాన్‌ను ఆక్రమించుకోవాలని ఇరాన్ మాజీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ రెజా పహ్లావీ పిలుపునిచ్చారు. ఇరాన్ ప్రజల ధైర్యానికి అమెరికా మద్దతు ఇస్తుందని సెనేటర్ మార్కో రూబియో, లిండ్సే గ్రాహం పేర్కొన్నారు.

