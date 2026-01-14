ఖబడ్దార్ పెద్ద సమస్య వస్తుంది- గ్రీన్లాండ్ ప్రధానికి ట్రంప్ వార్నింగ్- డెన్మార్క్ వైపు మొగ్గు చూపడంపై ఫైర్
డెన్మార్క్లోనే ఉంటామన్న గ్రీన్లాండ్ ప్రధానమంత్రిృ-ఖబడ్దార్ పెద్ద సమస్య వస్తుందంటూ ట్రంప్ హెచ్చరిక -నేడు డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ విదేశాంగ మంత్రులతో జేడీ వాన్స్ భేటీ
Published : January 14, 2026 at 11:09 AM IST
Greenland Vs Usa : గ్రీన్లాండ్ ప్రధానమంత్రి జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మండిపడ్డారు. అమెరికా కంటే డెన్మార్క్లో ఉండటానికే తాము ప్రాధాన్యమిస్తామంటూ గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని చేసిన వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ ఫైర్ అయ్యారు. అలా మాట్లాడినందుకు జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్కు పెద్ద సమస్య ఎదురు కావచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు. గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని వైఖరితో తాను ఏకీభవించడం లేదన్నారు. జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్తో తనకు పరిచయమేదీ లేదని ట్రంప్ తెలిపారు. గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని గురించి తనకేమీ తెలియదన్నారు. కానీ గ్రీన్లాండ్పై తీసుకున్న వైఖరే ఆయనకు పెద్ద సమస్యను తెచ్చి పెడుతుందని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. వాషింగ్టన్లోని వైట్ హౌస్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
డెన్మార్క్ వైపే గ్రీన్లాండ్ మొగ్గు
ఇటీవలే దేశ రాజధాని కోపెన్హగెన్ వేదికగా డెన్మార్క్ ప్రధాని మెటే ఫ్రెడరిక్సన్, గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్ సంయుక్త మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్రీన్లాండ్ ఎప్పటికీ డెన్మార్క్లోనే ఉండటానికి మొగ్గు చూపుతుందని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ప్రస్తుత సంక్షోభ తరుణంలో గ్రీన్లాండ్ ఎదుట అమెరికా, డెన్మార్క్ అనే రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయని, తాము డెన్మార్క్ను, నాటోను, యూరోపియన్ యూనియన్(ఈయూ)ను ఎంచుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. నేడు, రేపు, ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ ఇదే తమ వైఖరి అని జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్ పేర్కొన్నారు. గ్రీన్లాండ్ భవితవ్యాన్ని ఇతర దేశాలు డిసైడ్ చేయలేవని, దాన్ని అక్కడి ప్రజలే తేలుస్తారన్నారు.
నేడు అమెరికా - డెన్మార్క్ కీలక భేటీ
ఈనేపథ్యంలో బుధవారం (జనవరి 14న) వైట్ హౌస్ వేదికగా డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ విదేశాంగ మంత్రులు లార్స్ లొకే రస్మ్యూసెన్, వివియన్ మోట్జ్ ఫెల్ట్లతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో భేటీ కానున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ద్వీపమైన గ్రీన్లాండ్ కొనుగోలుకు అమెరికా ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఆసక్తి గురించి ఈసందర్భంగా జేడీ వాన్స్, రూబియో వివరించే అవకాశం ఉంది. చైనా, రష్యాల సైనిక ముప్పు నుంచి డెన్మార్క్ను కాపాడేందుకు గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా సైన్యానికి అప్పగించాలని వారు కోరే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు.
గ్రీన్లాండ్ ద్వీపానికి నాటో సైనిక కూటమిలో ప్రత్యేకంగా సభ్యత్వం ఉందని అమెరికా వాదిస్తోంది. అందుకే ఆ ప్రాంత రక్షణ, భద్రత అనే అంశాలు పూర్తిగా నాటో కూటమి పరిధిలోకి చేరితే బాగుంటుందని ట్రంప్ సర్కారు అంటోంది. కాగా, ప్రస్తుతం డెన్మార్క్లోని స్వయం పాలిత ప్రాంతంగా గ్రీన్లాండ్ ఉంది. డెన్మార్క్కు, గ్రీన్లాండ్కు వేర్వేరుగా ప్రధానమంత్రులు కూడా ఉన్నారు. డెన్మార్క్ను, నాటోను, ఈయూను గ్రీన్లాండ్ ఎంచుకుంటుందని పేర్కొంటూ గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని జెన్స్ ఫ్రెడరిక్ నీల్సన్ చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రభావం బుధవారం వైట్ హౌస్లో జరిగే భేటీపై పడుతుందని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ ప్రధానులు వ్యూహాత్మకంగానే సంయుక్త మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించి తాజా వ్యాఖ్యలు చేశారని విశ్లేషించారు.
అమెరికా వైఖరి మాకు అర్థం కావడం లేదు
"నాటో కూటమిలోని ఒక మిత్రదేశపు భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటానని అమెరికా ఎందుకు వాదిస్తోందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. అమెరికా వైఖరి వల్ల గ్రీన్లాండ్ ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వారు సరిగ్గా నిద్రపోవడం లేదు. పిల్లలు భయపడుతున్నారు. అమెరికాను మేం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం" అని ఇటీవలే బ్రిటన్ పార్లమెంటు సభ్యులతో భేటీలో గ్రీన్లాండ్ సహజ వనరుల శాఖ మంత్రి నాజా నథానియెల్సన్ వ్యాఖ్యానించారు.
మిత్రదేశంగా ఉన్నా ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు ?
అమెరికాకు తాము విశ్వసనీయ మిత్రదేశంగా ఉన్నా, ఇలా ఎందుకు చేస్తోందో అంతుచిక్కడం లేదని డెన్మార్క్ ప్రభుత్వ వర్గాలు అంటున్నాయి. తాము సహకరించినందు వల్లే ప్రస్తుతం గ్రీన్లాండ్లో అమెరికా వైమానిక స్థావరం ఉందని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇటీవలే అట్లాంటిక్ మహా సముద్రంలో రష్యా చమురు ట్యాంకర్ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అమెరికాకు తమ నౌకాదళం కూడా సహకారాన్ని అందించిందని చెబుతున్నారు. రష్యా చమురు ట్యాంకర్ స్వాధీనంలో డెన్మార్క్ సహకారంపై ఇప్పటివరకు అమెరికా అధికారిక ప్రకటనేదీ విడుదల చేయలేదు.
గ్రీన్లాండ్ - అమెరికా వివాదంపై 'నాటో' రియాక్షన్
బెల్జియం రాజధాని బ్రస్సెల్స్లోని యూరోపియన్ పార్లమెంటు వేదికగా నాటో కూటమి సెక్రెటరీ జనరల్ మార్క్ ర్యూట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్రీన్లాండ్ - అమెరికా వివాదంపై ఆయన ఆచితూచి స్పందించారు. ఇలాంటి అంశాలపై మాట్లాడే బాధ్యత తనకు లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. నాటో కూటమిలోని దేశాల మధ్య చర్చలు, సంప్రదింపులు జరుగుతుంటే అస్సలు వ్యాఖ్యలు చేయలేనన్నారు. కూటమి దేశాల మధ్య సమస్యలను పరిష్కరించడం మాత్రమే తన పని అన్నారు. గ్రీన్లాండ్తో కూడిన ఆర్కిటిక్ ప్రాంతానికి భద్రతను కల్పించే విషయంలో రాజీపడేది లేదన్నారు.