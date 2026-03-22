ETV Bharat / international

ట్రంప్‌ ఆరోగ్యంపై మళ్లీ చర్చ- ఫ్లైట్ దిగేటప్పుడు తడబడ్డారా?

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగుతూ, తడబడుతూ, జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్న వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​- అంతుకుముందు కూడా చక్కర్లు కొట్టిన వీడియోలు

TRUMP ON AIR FORCE ONE STAIRS (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 11:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Health Condition : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఆరోగ్య విషయంపై చర్చ మరోసారి వార్తల్లోకెక్కింది. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌ నుంచి కిందికి దిగేటప్పుడు ఆయన కాస్త తడబడుతూ అడుగులు వేసినట్లు తెలుస్తోంది. శనివారం ఎయిర్‌ఫోర్స్‌వన్‌లో ట్రంప్‌ ఫ్లోరిడాకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన రెయిలింగ్‌ పట్టుకుని కిందికి దిగే క్రమంలో మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ, తడబడుతూ, జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్న వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

అంతకుముందు కూడా జరిగిన ఒక సంఘటన తాజాగా వైరల్‌ అవుతుంది. ఓ వీడియోలో ట్రంప్ కుర్చీలో కూర్చునేందుకు ఇబ్బంది పడినట్లుగా కన్పిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఆరోగ్యంపై చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. మరోవైపు, ఈ వీడియోలపై కొందరు నెగెటివ్‌ కామెంట్లు పెడుతుండగా, మరికొందరు ఇది సాధారణమైన విషయమేనని అంటున్నారు. ఇక, ట్రంప్‌ ఆరోగ్యంపై గతంలో కూడా చర్చ జరిగింది. అయితే, వైట్‌హౌస్ మాత్రం ఆ వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తూనే వచ్చింది. తాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని ట్రంప్‌ కూడా చాలా సార్లు పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

TRUMP HEALTH CONCERNS
TRUMP ON AIR FORCE ONE STAIRS
TRUMP HEALTH CONDITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.