'ఇరాన్లోని వంతెనలు, విద్యుత్ కేంద్రాల్ని బాంబులతో పేల్చేస్తాం'- ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఇరాన్కు మరోసారి గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్- ప్రతి దాడికి వంతెన లేదా విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేస్తామని వ్యాఖ్యలు- ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్
Published : July 22, 2026 at 7:25 PM IST
Trump Warns Iran : ప్రపంచ చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి కేంద్రంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గంలో రాకపోకలు సాగించే వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడుల్ని తీవ్రతరం చేయడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఆ దేశానికి హెచ్చరికలు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో ఏదైనా ఓడపై ఇరాన్ దాడి చేస్తే, దానికి వెంటనే ప్రతీకారం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ప్రతీ దాడికి బదులుగా ఆ దేశంలోని ఒక ప్రధాన వంతెన లేదా విద్యుత్ ప్లాంట్ను అమెరికా బాంబులతో పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తుందని అన్నారు. బాంబులతో పేల్చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారం ట్రూత్ సోషల్ ద్వారా ట్రంప్ ఇరాన్కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇరాన్తో ఘర్షణలు మళ్లీ ఉద్ధృతమవుతున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.