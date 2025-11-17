రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్
రష్యాకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన ట్రంప్- సుంకాల పెంపునకు సంబంధించిన బిల్లుకు మద్దతు
Published : November 17, 2025 at 10:10 AM IST
Trump Tariffs On Russia Partners : రష్యాతో వ్యాపార, వాణిజ్యాలు చేస్తున్న అన్ని దేశాలపై అతి తీవ్ర ఆంక్షలను విధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి హెచ్చరించారు. రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొనే, దాన్ని రీసేల్ చేసే దేశాలపై 500 శాతం దాకా సుంకాలను విధిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈమేరకు కఠిన ప్రతిపాదనలతో కూడిన ఓ బిల్లును అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ అమెరికా సెనేట్లో ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపారు. ఆ బిల్లుకు తాను మద్దతిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఆ బిల్లుకు అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆమోద ముద్ర లభిస్తే, తాను స్వాగతిస్తానని ట్రంప్ చెప్పారు. 500 శాతం సుంకాలను ఎదుర్కొనే దేశాల జాబితాలో ఇరాన్ను చేర్చాలని తాను సూచించానని, తప్పకుండా ఆ దేశాన్ని జాబితాలో చేరుస్తారని పేర్కొన్నారు.