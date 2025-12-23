ట్రంప్ స్పెషల్ హాలీడే ఆఫర్- దేశాన్ని వీడితే రూ.2.68 లక్షల స్టైపెండ్
ట్రంప్ యంత్రాంగం మరో కీలక నిర్ణయం- అక్రమ వలసదారులకు ఉచిత విమాన ప్రయాణ సదుపాయం- స్టైపెండ్ను ఏకంగా మూడు వేల డాలర్లకు పెంపు
Published : December 23, 2025 at 7:35 PM IST
Trump On Migrants : అమెరికాలో అక్రమ వలసదారులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న ట్రంప్ యంత్రాంగం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్వచ్ఛందంగా అమెరికాను వీడేందుకు అంగీకరించే అక్రమ వలసదారులకు ఇస్తామని గతంలో ప్రకటించిన ప్రోత్సాహకాన్ని భారీగా పెంచింది. ఇప్పటివరకు వెయ్యి డాలర్లుగా ఉన్న స్టైపెండ్ను ఏకంగా మూడు వేల డాలర్లకు పెంచినట్లు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) వెల్లడించింది. ఇది భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.2.68 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా స్వదేశానికి వెళ్లే అక్రమ వలసదారులకు ఉచిత విమాన ప్రయాణ సదుపాయం కూడా కల్పిస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రత్యేక హాలీడే ఆఫర్ ఈ ఏడాది చివరి వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది.
అక్రమ వలసదారులపై కొరడా
ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్రమ వలసలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో అక్రమ వలసదారులను అరెస్టు చేస్తూ, నిర్బంధ కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అరెస్టులు, బలవంతపు బహిష్కరణకు బదులుగా స్వచ్ఛందంగా అమెరికాను విడిచిపెట్టే వారికి ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ ఏడాది మే నెలలోనే డీహెచ్ఎస్ అధికారులు స్వచ్ఛందంగా దేశం విడిచిపెట్టే అక్రమ వలసదారులకు వెయ్యి డాలర్లు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఇందుకోసం కస్టమ్స్ అండ్ బార్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) రూపొందించిన 'సీబీపీ హోమ్' యాప్లో నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు.
స్వచ్ఛంద బహిష్కరణకు లాభాలు
స్వచ్ఛందంగా అమెరికాను విడిచిపెట్టేవారిని నిర్బంధించాల్సిన అవసరం ఉండదని డీహెచ్ఎస్ స్పష్టం చేసింది. అలాగే బలవంతంగా స్వదేశానికి పంపాల్సిన జాబితా నుంచి వారి పేర్లను తొలగిస్తామని వెల్లడించింది. అంతేకాదు అక్రమంగా అమెరికాలో ఉన్నందుకు విధించిన జరిమానాలపై కూడా మినహాయింపు ఇస్తామని చెప్పింది. ఈ నిర్ణయంతో ప్రభుత్వానికి కూడా ఖర్చు తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఒక అక్రమ వలసదారుడిని అరెస్టు చేసి, నిర్బంధించి, స్వదేశానికి పంపించేందుకు వేల డాలర్లు ఖర్చవుతుండటంతో, స్వచ్ఛంద బహిష్కరణ మార్గాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
ఆఫర్ వినియోగించుకోకపోతే కఠిన చర్యలు
అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్ను వినియోగించుకోని అక్రమ వలసదారులకు కఠిన చర్యలు తప్పవని డీహెచ్ఎస్ హెచ్చరిస్తోంది. అరెస్టు, నిర్బంధం, బలవంతపు బహిష్కరణ తప్ప మరో మార్గం ఉండదని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు బలవంతంగా బహిష్కరణకు గురైన వారికి భవిష్యత్తులో అమెరికాలోకి తిరిగి ప్రవేశించే అవకాశం ఉండదని తేల్చి చెబుతోంది. ఇది జీవితకాల నిషేధానికి దారితీయవచ్చని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గణాంకాలు ఏమంటున్నాయి?
డీహెచ్ఎస్ సమాచారం ప్రకారం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 19 లక్షల మంది అక్రమ వలసదారులు స్వచ్ఛందంగా అమెరికాను విడిచిపెట్టారు. వీరిలో కొన్ని వేల మంది 'సీబీపీ హోమ్' యాప్ను వినియోగించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఆరు నెలల్లోనే సుమారు 1.5 లక్షల మందిని బలవంతంగా బహిష్కరించినట్లు సమాచారం. అదే సమయంలో దాదాపు 13 వేల మంది స్వచ్ఛందంగా దేశాన్ని విడిచిపెట్టారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ గణాంకాలకు సంబంధించి అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెలువడలేదు.
వలస విధానాలపై తీవ్ర ప్రభావం
ట్రంప్ యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయాలు అమెరికా వలస విధానాల్లో కీలక మలుపుగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అక్రమ వలసలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం, ఒకవైపు కఠిన చర్యలు చేపడుతూనే మరోవైపు స్వచ్ఛంద బహిష్కరణకు ప్రోత్సాహకాలు అందించడం ద్వారా సమస్యకు పరిష్కారం వెతుకుతోంది. ఈ ఆఫర్ను ఎంతమంది అక్రమ వలసదారులు సద్వినియోగం చేసుకుంటారో, దీని ప్రభావం అమెరికా వలస వ్యవస్థపై ఎలా ఉండబోతుందో చూడాల్సి ఉంది.