ఇరాన్ చాలా బలహీన స్థితిలో ఉంది- త్వరలోనే యుద్ధం ముగుస్తుంది : ట్రంప్
ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు త్వరలో ముగిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడి
Published : April 27, 2026 at 7:12 AM IST
Trump on Iran War : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు త్వరలో ముగిసే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంకేతాలు ఇచ్చారు. సైనిక, ఆర్థిక ఒత్తిడి కారణంగా ఇరాన్ బలహీన స్థితికి చేరిందని, దీంతో సమస్య పరిష్కార దిశగా వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. వారి నౌకాదళాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశాం. వారికి వైమానిక దళం లేదు, నౌకాదళం లేదు. వారు చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. అలాగే ఇరాన్ నౌకలపై అమెరికా దిగ్బంధనం విధించింది. అది చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేసింది. దాని వల్ల ఇరాన్కు ఆర్థిక వనరులు చేరకుండా ఆపగలిగాం. ఇరాన్ సైనిక, పారిశ్రామిక సామర్థ్యాలను విస్తృత తీవ్రం వాటిల్లింది. అమెరికా తరఫున చర్చల కోసం ప్రతినిధులను విదేశాలకు పంపేది లేదు. వారు మాట్లాడాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించాలి. మేము 18 గంటలు ప్రయాణించి వెళ్లం. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశాన్ని పూర్తిగా నిరాకరిస్తాం' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.
'అంతర్గత విభేదాలు కూడా కారణమే'
ఇరాన్ నాయకత్వంలో అంతర్గత విభేదాలు పెరుగుతున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. ప్రస్తుత నాయకత్వంలో కొందరు చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నారని, మరికొందరు కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తున్నారని చెప్పారు. అదే సమయంలో ఇరాన్లో యాంటీ-ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వ్యవస్థలు, రాడార్ వ్యవస్థలు నాశనమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. క్షిపణి తయారీ కర్మాగారాలు సుమారు 75 శాతం వరకు దెబ్బతిన్నాయని వెల్లడించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ వివేకంగా వ్యవహరిస్తే సమస్య త్వరగా పరిష్కారం అవుతుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే వారు తెలివిగానే వ్యవహరిస్తారని ఆశిస్తున్నామని, లేకపోతే ఈ యుద్ధంలో అమెరికానే గెలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు.