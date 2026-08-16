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'మేమిద్దరం ఎంతో బాగుంటాం'- కిమ్‌తో పాత ఫొటోను పంచుకున్న ట్రంప్- ఆ పోస్టు వెనుక కారణం ఏంటి?

ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌తో దిగిన పాత ఫొటోను షేర్ చేసిన చేసిన ట్రంప్ - సైనిక విన్యాసాల వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడి ఆసక్తికర పోస్టు

Trump With Kim Jong Un
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​, ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌ ((Photo/@realDonaldTrump/Truth Social))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 8:01 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 8:50 AM IST

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Trump With Kim Jong Un : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏం చేసినా క్షణాల్లో వైరల్ అవుతుంది. తాజాగా ఆయన ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌తో కూడిన ఒక పాత ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఆ ఫొటోను ఉద్దేశించిన ఆయన రాసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. తమ ఇద్దరివీ అన్ ఫ్రెండ్లీ లుక్స్ అంటూ సరదాగా రాసుకొచ్చారు. తమ చూపుల్లో స్నేహం లేకపోయినా వ్యక్తిగతంగా తమ మధ్య సంబంధాలు మాత్రం చాలా బాగుంటాయని చెప్పారు. ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ఈ పోస్ట్‌ను షేర్ చేశారు. 'ఈ చిత్రంలో మా ఇద్దరి ముఖాల్లో స్నేహపూర్వకమైన చూపులు లేనప్పటికీ, మేము చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఫోటోలు చాలానే ఉన్నాయి. కిమ్ జోంగ్ ఉన్, నేను చాలా బాగా బాగుంటాం' అని ట్రంప్ అంటూ రాసుకొచ్చారు.

ఈ ఫొటోను ఇప్పుడు ఎందుకు షేర్ చేశారు?
ట్రంప్ ఏది చేసినా దానికి వెనుక ఏదో మర్మం దాగి ఉంటుంది. ఉన్నట్టుండి ట్రంప్ కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌తో ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేయడానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడానికి ప్రధాన కారణం కొరియా ద్వీపకల్పంలో నెలకొన్న తాజా పరిణామాలే. అమెరికా- దక్షిణ కొరియా సంయుక్తంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన భారీ సైనిక విన్యాసాలను ఉత్తర కొరియా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ సైనిక విన్యాసాలకు 'ఉల్చి ఫ్రీడమ్ షీల్డ్' అని పేరు పెట్టారు. ఆగస్టు 17న ప్రారంభమై ఆగస్టు 27 వరకు ఇవి కొనసాగనున్నాయి. సైనిక విన్యాసాలు ప్రారంభం కావడానికి రెండు రోజుల ముందు ట్రంప్ ఈ పోస్టు పెట్టడం గమనార్హం.

ప్రస్తుత ఆధునిక యుద్ధ రంగానికి అనుగుణంగా వ్యూహాలను మార్చుకోవడానికి ఈ డ్రిల్స్ దోహదపడతాయని అమెరికా- దక్షిణ కొరియా భావిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా డ్రోన్‌ల దాడులను తిప్పికొట్టడం, జీపీఎస్ జామింగ్‌ను ఎదుర్కొవడం, అత్యాధునిక సైబర్ దాడిలను సమర్థంగా నిరోధించడంపై ఈ విన్యాసాల్లో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అయితే, ఈ విన్యాసాలు తమ దేశాన్ని భయపెట్టడానికే కాకుండా, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉద్రిక్తతలను పెంచేలా ఉన్నాయని ఉత్తరకొరియా ఆరోపిస్తోంది.

మూడు దేశాల కూటమిపై ఉత్తర కొరియా ఆందోళన
అమెరికా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న సైనిక సహకారంపై కూడా ఉత్తర కొరియా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ దేశాల కూటమి ఒక అణు కూటమి రూపాన్ని సంతరించుకుంటోందని ఉత్తర కొరియా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు ఆ దేశ అధికారిక వార్తా సంస్థ కేసీఎన్ఏ రాసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త ముప్పుకు తాము కూడా సరికొత్త నిరోధక శక్తితో సమాధానం ఇస్తామని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు. ఇది తమ దేశ భద్రతను కాపాడుకునే స్థిరమైన సూత్రంగా చెప్పుకొచ్చారు. గూఢచార సమాచారం, అత్యాధునిక ఆయుధాల ప్రదర్శనతో ఈసారి నిర్వహిస్తున్న విన్యాసాలు గత ఐదేళ్లలో జరిగిన వాటికంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయని ఉత్తర కొరియా వాదిస్తోంది.

క్షిపణి ప్రయోగాల్లో దూసుకుపోతున్న ఉత్తర కొరియా
కొరియా ద్వీపకల్పంలో సైనిక ఉద్రిక్తతల వేళ ఉత్తర కొరియా తన ఆయుధ పరీక్షలను ముమ్మరం చేసింది. ఆగస్టు 12న ఉత్తర కొరియా మరోసారి బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించినట్లు సమాచారం. గత వారం రోజుల్లో ఈ తరహా ప్రయోగం జరగడం ఇది రెండవసారి కావడం గమనార్హం. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన యొన్హాప్ వార్తా సంస్థ ప్రకారం, ఉత్తర కొరియా తూర్పు సముద్రం వైపు ఈ బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించింది. అయితే, ఈ ప్రయోగంపై అమెరికా పసిఫిక్ కమాండ్ స్పందించింది. ఇది కేవలం క్షిపణి ప్రయోగం మాత్రమేనని పేర్కొంది. ఇలా ఒకవైపు క్షిపణుల పరీక్షలు, మరోవైపు సరిహద్దులో భారీ సైనిక విన్యాసాల నేపథ్యంలో కొరియా ద్వీపకల్పంలో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారాయి.

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Last Updated : August 16, 2026 at 8:50 AM IST

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TRUMP WITH KIM JONG UN
US SOUTH KOREA MILITARY DRILLS
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