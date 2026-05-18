ఇరాన్​కు ట్రంప్ మరో వార్నింగ్- ఈసారి క్యాప్షన్​ లేకుండా మ్యాప్ ఇమేజ్​తోనే!

ఇరాన్​ మ్యాప్​ను పోస్ట్ చేసిన ట్రంప్- అమెరికా జాతీయ జెండాతో మ్యాప్- చర్చలు త్వరగా పూర్తి చేయకపోతే ఇరాన్‌కు ఏమీ మిగలదంటూ మరో పోస్ట్

Trump On Iran
US President Donald Trump (AP)
Published : May 18, 2026 at 9:15 AM IST

Trump On Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్​తో పాటు దాని పొరుగు దేశాల మ్యాప్​పై అమెరికా జాతీయ జెండాను విస్తరించి ఉన్నట్లు ఫొటోను తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో షేర్​ చేశారు. అందులో ఇరాన్​కు టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు బాణం గుర్తులు ఉన్నాయి. అయితే ఆ ఫొటోకు ఎలాంటి క్యాప్షన్​ లేకుండా ఉంది. ఇప్పటికే ఇరాన్​ను ఒప్పందం చేసుకోవాలని వార్నింగ్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. తాజా ఈ పోస్ట్ చూస్తుంటే ఇరాన్​పై దాడులు చేసే సూచనగా అర్ధమవుతోంది.

సమయం దగ్గరపడుతోందంటూ వార్నింగ్
అంతకుముందు మరొక పోస్ట్​లో ఒప్పందానికి రాకపోతే ఇరాన్​కు ఏమీ మిగలదు అని ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అణు కార్యక్రమం, ఆంక్షల ఎత్తివేత, యుద్ధ పరిహారం అంశాలపై చర్చలు ప్రతిష్ఠంభనలో కొనసాగుతున్న వేళ ఇరాన్ త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని హెచ్చరించారు. 'ఇరాన్ కోసం గడియారం వేగంగా నడుస్తోంది. వారు త్వరగా ముందుకు కదలాలి. లేకపోతే వారి వద్ద ఏమీ మిగలదు. సమయం అత్యంత కీలకం' అని పేర్కొన్నారు.

అమెరికా షరతులు బయటపెట్టిన ఇరాన్ మీడియా
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు కొద్ది గంటల ముందే అమెరికా చర్చల కోసం పెట్టిన ప్రధాన షరతులను ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న 400 కిలోల శుద్ధి చేసిన యురేనియంను అప్పగించాలని అమెరికా కోరుతోందని తెలిపింది. అలాగే ఒక్క అణు కేంద్రాన్ని మాత్రమే కొనసాగించాలని, యుద్ధ పరిహారం డిమాండ్‌ను ఉపసంహరించుకోవాలని సూచించింది. విదేశాల్లో నిలిచిపోయిన ఇరాన్ ఆస్తులలో ఎక్కువ భాగం విడుదల చేయబోమని కూడా స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. చర్చలు పూర్తయ్యే వరకు అన్ని యుద్ధ చర్యలను నిలిపివేయాలని అమెరికా కోరినట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి.

ఇరాన్ ఐదు ప్రతిపాదనలు
అమెరికా షరతులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ కూడా ఐదు ప్రధాన షరతులు పెట్టింది. ప్రాంతవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సైనిక చర్యలు, ముఖ్యంగా లెబనాన్‌లోని దాడులు పూర్తిగా ఆగితేనే చర్చలకు తిరిగి వస్తామని టెహ్రాన్ స్పష్టం చేసింది. అలాగే అమెరికా ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని, విదేశాల్లో నిలిపివేసిన తమ ఆస్తులను విడుదల చేయాలని కోరింది. యుద్ధంలో జరిగిన నష్టాలకు పరిహారం ఇవ్వాలని కూడా డిమాండ్ చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిపై తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని అమెరికా అంగీకరించాలని కూడా ఇరాన్ షరతుల్లో పేర్కొంది.

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడి ఆరోపణలు
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. యుద్ధ సమయంలో ఇరాన్‌లో అస్థిరత సృష్టించేందుకు ఉగ్రవాద గ్రూపులకు మద్దతు ఇచ్చారని ఆయన ఆరోపించారు. పాకిస్థాన్‌ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి నఖ్వీతో జరిగిన కీలక సమావేశంలో పెజెష్కియన్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్‌ తమ భూభాగాన్ని ఇరాన్‌పై దాడులకు ఉపయోగించుకోనివ్వలేదని పాకిస్థాన్‌, అఫ్గానిస్థాన్‌, ఇరాక్‌లకు ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పొరుగు దేశాలు తమ భూభాగాన్ని వినియోగించనివ్వకపోవడంతో ప్రత్యర్థుల ప్రణాళిక విఫలమైందని ఇరాన్‌ మీడియా పేర్కొంది.

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై వివాదం
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా దీర్ఘకాలిక రాజకీయ పరిష్కారం మాత్రం సాధ్యపడలేదు. కాల్పుల విరమణను పాకిస్థాన్ అభ్యర్థన మేరకే అంగీకరించామని ట్రంప్ గతంలో పేర్కొన్నారు. అయితే కాల్పుల విరమణ ప్రకటించిన కొద్ది రోజులకే ఇరాన్ సైనిక విమానాలు రావల్పిండి సమీపంలోని నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌కు తరలించబడ్డాయని అమెరికా మీడియా సంస్థ సీబీఎస్ నివేదిక వెలువరించింది. దీనితో పాకిస్థాన్ పాత్రపై కొత్త అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గత వారం ఇరాన్, అమెరికా ఒకరి ప్రతిపాదనలను మరొకరు తిరస్కరించడంతో దౌత్య చర్చలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ తాజా హెచ్చరికలు ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

