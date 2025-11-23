ETV Bharat / international

జెలెన్‌స్కీ పోరాడగలడు- శాంతి ప్రణాళిక చివరి ప్రతిపాదన కాదు: ట్రంప్

శాంతి ప్రణాళికపై స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్

Trump On Zelenskyy Peace Plan
US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Zelenskyy Peace Plan : మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 28 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికను రూపొందించారు. దీనిపై రష్యా కొంతవరకు అనుకూలంగానే ఉంది. కానీ ఉక్రెయిన్​తో పాటు దాని మిత్ర దేశాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే శాంతి ప్రణాళికపై గురువారం లోపు స్పందించాలని ఉక్రెయిన్​కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. శాంతి ప్రణాళికలో అనేక అంశాలు రష్యాకు అనుకూలంగా ఉండటంపై ఉక్రెయిన్‌తో పాటు దాని మిత్ర దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, మార్పులు అవసరమని సూచించాయి.

దీనిపై డొనాల్ట్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్​ యుద్ధానికి సంబంధించి ఇదే చివరి ప్రణాళిక అని ట్రంప్​ను విలేకర్లు అడగగా, కాదని బదులిచ్చారు. ఒకే వేళ దీనిని జెలెన్​స్కీ తిరస్కరిస్తే అని ప్రశ్నించగా, తన చిన్న హృదయంతో ఆయన పోరాడగలడని వ్యాఖ్యనించారు. తాను శాంతిని మాత్రనే కోరుకుంటున్నానని పేర్కొన్నారు. ఏదో ఒక విధంగా ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలని పునరుద్ఘాటించారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ ప్రతిపాదనను మెరుగుపరిచేందుకు అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్‌, జర్మనీతో పాటు ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన సీనియర్‌ భద్రతాధికారులు ఆదివారం జెనీవాలో సమావేశం కానున్నట్లుగా సమాచారం. ఇక, శాంతి ప్రణాళికపై వ్లాదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ మరోసారి స్పందించారు. యుద్ధం ముగించడానికి అవసరమైన చర్యలపై తమ భాగస్వాములతో చర్చలు జరిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్‌ జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడాలని అన్నారు. అంతేకాకుండా రష్యా మరోసారి తమపై దాడికి పాల్పడకుండా ఉండేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేదానిపై మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదని, శాంతి చర్చలతో దాన్ని ముగించాలనే అనుకుంటోందని జెలెన్‌స్కీ కార్యాలయం వెల్లడించింది.

అమెరికా రూపొందించిన శాంతి ప్రణాళికలో దొనెట్స్క్‌ సహా పలు కీలక ప్రాంతాలను కీవ్‌ వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉక్రెయిన్‌ తన సైనిక శక్తిని తగ్గించుకోవాలి. భద్రతా ఏర్పాట్లు, భూభాగ హామీలపై పెద్ద మార్పులు చేయాలి. అయితే యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న ఉక్రెయిన్‌ మౌలిక వసతుల పునర్నిర్మాణానికి భారీ సహాయం అందించే అంశాలను కూడా ఈ ప్రణాళికలో ఉన్నాయి. దీనిపై రష్యా సానుకూలంగా స్పందించడంతో పాటు, చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పింది. దీంతో ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించాల్సిందేనని జెలెన్‌స్కీపై అగ్రరాజ్యం ఒత్తిడి చేస్తోంది.

ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే, ఆయుధ సాయాన్ని నిలిపివేస్తామని నిఘా సమాచారం పంచుకోమని ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్‌కు అమెరికా హెచ్చరికలు పంపినట్లుగా తెలుస్తోంది. అమెరికా పశ్చిమాసియా రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్, అటు రష్యా ఇటు ఉక్రెయిన్‌తో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో జెలెన్‌స్కీకి ఊరట కలిగించే అంశంమేంటంటే, ఐరోపా దేశాలు అండగా నిలవడం. రష్యాకు అనుకూలంగా శాంతి ప్రణాళికలోని అంశాలు ఉన్నాయని ఐరోపా నేతలు భావిస్తున్నారు. మరి వారి మద్దతుతో రానున్న రోజుల్లో అగ్రరాజ్య ఒత్తిడిని జెలెన్‌స్కీ అధిగమిస్తారా, లేక తలొగ్గుతారా అనేది చూడాలి.

ట్రంప్ శాంతి ఒప్పందం- కావాలంటే స్నేహాన్ని వదులుకుంటాం: జెలెన్​స్కీ

ఉక్రెయిన్- రష్యా శాంతి ప్రణాళికకు ట్రంప్ ఆమోదం- జెలెన్​స్కీకి షాకిచ్చిన అమెరికా

TAGGED:

TRUMP ON ZELENSKYY PEACE PLAN
RUSSIA UKRIANE PEACE PLAN
TRUMP ON PEACE PLAN
TRUMP ON ZELENSKYY PEACE PLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.