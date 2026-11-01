'ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను 10 నిమిషాల్లో పేల్చేస్తాం'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Trump Warns Iran : ఇరాన్లో మిగిలిన అణు కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడానికి అమెరికాకు కేవలం 10 నిమిషాల సమయం చాలని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికే ఇరాన్ సైనిక శక్తిని దెబ్బతీశామని వెల్లడించారు.
Published : November 1, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 10:05 AM IST
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ, అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్లో మిగిలి ఉన్న అణు కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడానికి అమెరికాకు కేవలం పది నిమిషాల సమయం సరిపోతుందని అన్నారు. ఇప్పటికే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని చాలా వరకు దెబ్బతీశామని, ఒకటి రెండు కీలక కేంద్రాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని చెప్పారు. అదే సమయంలో ఇరాన్ తమతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని చూస్తోందని వెల్లడించారు.
ఫ్లోరిడాలోని తన మార్-ఎ- లాగో నివాసంలో శనివారం హలోవీన్ వేడుకలు జరిగాయి. ఆ సమయంలో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై అమెరికా సైనిక చర్యల గురించి ప్రస్తావించారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కీలక స్థావరాలను ఇప్పటికే దెబ్బతీశామని చెప్పారు. ఇంకా ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాలను మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. అవసరమైతే వాటిని కొన్ని నిమిషాల్లో మాత్రమే ధ్వంసం చేస్తామని చెప్పారు.
'వెంటనే దాడుల చేయాల్సిన అవసరం లేదు'
ముఖ్యంగా భూగర్భంలో నిర్మించిన పికాక్స్ మౌంటెన్ వంటి కీలక కేంద్రాలను ప్రస్తావించారు. ఇరాన్పై వెంటనే మరోసారి దాడులు చేయాల్సిన అవసరం తమకు లేదని ట్రంప్ చెప్పడం గమనార్హం. ఇప్పటికే ఆ దేశ నౌకాదళం, వైమానిక దళం, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను దెబ్బతీశామని పేర్కొన్నారు. సైనికుల పరికరాల తయారీ సామర్థ్యాన్ని కూడా చాలా వరకు తగ్గించామని అన్నారు. అణు కార్యక్రమాన్ని సైతం దెబ్బతీశామని పదేపదే చెప్పారు.
అయితే ఇరాన్తో చర్చలకు అవకాశం ఉందనే సంకేతాలను కూడా ట్రంప్ ఇచ్చారు. టెహ్రాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటోందని చెప్పారు. కానీ ఆ దేశాన్ని పూర్తిగా నమ్మలేమని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో ఒప్పందాలు చేసుకున్న తర్వాత వాటి నుంచి వెనక్కి తగ్గిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అణ్వాయుధాన్ని కలిగి ఉండకూడదని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
'అవసరమైతే మాత్రం వెనుకాడం'
ఇక ఇరాన్పై మళ్లీ దాడులు చేస్తారా అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ఆ ప్రశ్న అస్సలు సరైనది కాదన్నట్లు ట్రంప్ స్పందించారు. ఒకవేళ దాడులకు ఆదేశిస్తే ఆ విషయాన్ని ముందుగానే బయటపెడతానా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అంటే సైనిక చర్యకు సంబంధించిన నిర్ణయాన్ని ఇప్పుడే వెల్లడించబోనని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే దాడులకు వెనుకాడబోమనే సంకేతాన్ని కూడా ఇచ్చారు.
మరోవైపు, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా ఇరాన్తో చర్చలపై స్పందించారు. జార్జియాలో జరిగిన జీ20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం ముగిసిన తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇరాన్తో చర్చలు ఎప్పుడూ ఆగిపోలేదని తెలిపారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నేరుగా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇరు దేశాల మధ్య సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.
'ఆ మద్దతు కూడా చర్చల్లో ముఖ్యమైన అంశమే'
అమెరికా భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై స్పష్టమైన పరిష్కారం లభిస్తే దౌత్యపరమైన ఒప్పందానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని రూబియో తెలిపారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంతోపాటు ప్రాంతీయ సాయుధ సంస్థలకు ఆ దేశం అందిస్తున్న మద్దతు కూడా చర్చల్లో ముఖ్యమైన అంశాలని పేర్కొన్నారు. అవసరమైతే సైనిక లక్ష్యాలను చేరుకునే సామర్థ్యం అమెరికాకు ఉందని, కానీ తదుపరి చర్యలపై ట్రంప్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పారు.
ఇదిలా ఉంటే, ఇరాన్పై తదుపరి సైనిక చర్యల విషయంలో అమెరికా ఉన్నతస్థాయిలో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' వెల్లడించింది. అంతకుముందు వారంలో వైట్హౌస్లో సైనిక ఉన్నతాధికారులతో కూడా ట్రంప్ సమావేశమైనట్లు తెలిపింది. ఇరాన్పై మళ్లీ పెద్ద ఎత్తున సైనిక చర్యలు చేపట్టాల్సి వస్తే ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరించాలనే అంశంపై చర్చించినట్లు పేర్కొంది.
'ఖతార్ మధ్యవర్తుల ద్వారా లేఖ'
అటు ఇరాన్ కూడా అమెరికాతో చర్చల విషయంలో కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తోంది. అమెరికా ఉఫాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖ తమకు అందిందని ఇరాన్ భద్రతా అధికారి మొహ్సేన్ రెజయూ తెలిపారు. ఖతార్ మధ్యవర్తుల ద్వారా ఆ లేఖ అందినట్లు చెప్పారు. అమెరికా వైఖరిలో మార్పు కనిపిస్తోందని, ఇది తమ ప్రజలు సాధించిన విజయానికి సంకేతమని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్జీ కూడా అమెరికా చర్చలకు ప్రయత్నించడం సానుకూల పరిణామమని పేర్కొన్నారు.
వాషింగ్టన్ పంపిన లేఖలను పరిశీలించామని, మధ్యవర్తులతో సంప్రదింపుల కోసం తమ సహాయకుడు దోహాకు వెళ్లారని వెల్లడించారు. జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలో జరపాలనే ప్రతిపాదన ఉందని 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' తెలిపింది. ఆ చర్చల్లో మొదటి నుంచే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం ప్రధాన అంశంగా ఉండనున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే ఇది పూర్తిస్థాయి శాంతి ఒప్పంద ప్రతిపాదన కాదని, చర్చలకు సంబంధించిన ఒక రూపురేఖ మాత్రమేనని 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' వెల్లడించింది.
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