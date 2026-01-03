ETV Bharat / international

వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు మదురోను కస్టడీలోకి తీసుకున్నాం: ట్రంప్

వెనెజువెలాపై అమెరికా వైమానిక దాడి- అధ్యక్షుడు మదురోను కస్టడీలోకి తీసుకున్నట్లు వెల్లడి

Trump Says Maduro Captured
Trump Says Maduro Captured (AP & AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Says Maduro Captured : వెనుజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను, ఆయన సతీమణి సిలియా ఫ్లోర్స్​ను తమ కస్టడిలోకి తీసుకున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. వారిద్దరినీ ప్రస్తుతం వెనుజువెలా వెలుపలకు తరలించినట్లు తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్​లో వెల్లడించారు. అంతేకాదు ఉదయం 11 గంటలకు (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.

వాళ్లు బతికే ఉన్నారా?
మరోవైపు తమ అధ్యక్షుడుని, ప్రథమ మహిళను అమెరికా కస్టడీలోకి తీసుకోవడంపై వెనుజువెలా ఉపాధ్యక్షుడు డెల్సీ రోడ్రిగ్స్​ స్పందించారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ ఎక్కడ ఉన్నారో తమకు తెలియదన్నారు. అయితే వారిద్దరూ సజీవంగా ఉన్నారో, లేదో తెలియజేయాలని, అందుకు తగిన ఆధారాలు చూపాలని అగ్రరాజ్యం అమెరికాను డిమాండ్ చేశారు.

భారీ వైమానిక దాడులు
అమెరికా వెనుజువెలా భారీ వైమానిక దాడులు చేసింది. శనివారం తెల్లవారు జామున 2 గంటలకు ఆ దేశ రాజధాని కరాకస్​ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఏడు చోట్ల భారీ పేలుళ్లు జరిపింది. తరువాత వెనుజువెలా దేశాధ్యక్షుడిని, అతని భార్యను కస్టడీలోకి తీసుకుంది. అమెరికాకు చెందిన డెల్టా ఫోర్స్‌ ఈ ఆపరేషన్‌ చేపట్టింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, 1989 తర్వాత ఒక లాటిన్ అమెరికా దేశ వ్యవహారాల్లో యూఎస్​ నేరుగా జోక్యం చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి.

అమెరికా దురాక్రమణలు!
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడైన తరువాత అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో చాలా దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రపంచ దేశాలను టారిఫ్​ల పేరుతో బెదిరించారు. వీటికి లొంగని భారత్​, చైనా లాంటి దేశాలపై టారిఫ్​లు భారీగా పెంచుతూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. మరోవైపు తమకు అవసరమైన ప్రాంతాలను క్రమంగా ఆక్రమించుకునే లేదా నియంత్రణలోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ భద్రతా అవసరాలు అని పేర్కొంటూ గ్రీన్​ల్యాండ్​ను​ విలీనం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇక యూఎస్​-కెనడా మధ్య ఓ కృత్రిమ రేఖను గీసి, ఆయా ప్రాంతాలను ఆక్రమించాలని చూస్తున్నారు. పనామా కాలువను కూడా స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూశారు. కొంతకాలం క్రితం పనామాపై దాడిచేసి మిలటరీ నేత మాన్యుయెల్ నోరిగాను పదవీచ్యుతుడిని చేశారు. తాజాగా వెనుజువెలాపై భీకరదాడులకు పాల్పడ్డారు. దీనితో పక్కదేశమైన కొలంబియా అప్రమత్తమైంది. తమ సరిహద్దుల్లో బలగాలను మోహరించింది.

TAGGED:

MADURO CAPTURED BY US
US AIRSTRIKES HIT VENEZUELA
US AIRSTRIKES ON VENEZUELA
US VS VENEZUELA
TRUMP SAYS MADURO CAPTURED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.