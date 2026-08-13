'2028లో అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేయాలనే ఉంది- కానీ అదే పెద్ద అడ్డంకి!'- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
2028లో మరోసారి పోటీ చేయాలని ట్రంప్ మద్దతు దారుల నినాదాలు- తనకు ఇష్టం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడి కీలక వ్యాఖ్యలు- అమెరికా చట్టమే అడ్డుకుంటుందని స్పష్టం!
Published : August 13, 2026 at 8:33 PM IST
Donald Trump 2028 Election : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2028లో మూడోసారి అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే అవకాశం ఉందా? అనే ప్రశ్నకు స్వయంగా ఆయనే తెరదించారు. మళ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి తనకు ఎంతగానో ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా రాజ్యాంగంలోని కఠినమైన చట్టాలు అందుకు అనుమతించవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మేరీల్యాండ్లోని 'జాయింట్ బేస్ ఆండ్రూస్' వద్ద విలేకరులతో మాట్లాడిన సందర్భంగా 2028లో మూడోసారి పోటీ చేయడంపై అడిగిన ప్రశ్నలకు ట్రంప్ ఇలా స్పందించారు. 'ఐ లవ్ టు రన్, బట్ ద లా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్' అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అమెరికా రాజకీయాల్లో చర్చకు దారితీశాయి.
'అందరూ 2028 అని అరుస్తున్నారు కానీ!'
తమ రాజకీయ మద్దతుదారుల నుంచి మూడోసారి కూడా అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేయాలనే డిమాండ్లు నిరంతరం వస్తూనే ఉన్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. 'అందరూ నన్ను ఇదే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఈ విషయంలో అమెరికా చట్టం చాలా కఠినంగా ఉందనే విషయం మీకు కూడా తెలుసు.' అని ట్రంప్ అన్నారు. రేసులో ఉండాలనే తన ఆసక్తిని వ్యక్తం చేస్తూ 'నాకు మళ్లీ పోటీ చేయాలని ఉంది. కానీ చట్టం చాలా బలంగా ఉంది.' అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇటీవల ఓహియోలో జరిగిన పేట్రియట్ గేమ్స్ కార్యక్రమాన్ని ప్రస్తావిస్తూ - 'సభలో ప్రజలంతా బిగ్గరగా 2028!, 2028! అని అరిచారు. ప్రతి ఒక్కరూ నేను పోటీ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ చట్ట పరిమితులు అందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు.' అని ట్రంప్ మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు. మూడోసారి పోటీపై గతంలోనూ ట్రంప్ పలు సందర్భాల్లో కూడా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పుడు మాత్రం తన పదవీ కాలాన్ని కొనసాగించడానికి ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ, రాజ్యాంగ పరిమితుల్ని మాత్రం తొలిసారిగా బహిరంగంగా అంగీకరించారు.
ఏంటీ 22వ రాజ్యాంగ సవరణ- మూడోసారి అస్సలు కుదరదా?
అమెరికా రాజ్యాంగంలోని 22వ సవరణ (22nd Amendment) ప్రకారం ఒక వ్యక్తి రెండుసార్లకు మించి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కాకూడదు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2016 ఎన్నికల్లో గెలిచి 2017లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా తొలిసారి బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2020 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పటికీ, 2024 ఎన్నికల్లో మరోసారి విజయం సాధించి 2025 లో రెండోసారి ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. వరుసగా కాకుండా, మధ్యలో విరామంతో రెండుసార్లు గెలిచినప్పటికీ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం ఆయన రెండుసార్లు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన దాని కిందికే వస్తుంది. దీంతో ఆయన నేరుగా ఈ 22వ సవరణ పరిధిలోకి వచ్చి, ఫలితంగా 2028లో మూడోసారి అధ్యక్ష బరిలో నిలిచే అర్హతను ఆయన కోల్పోతారు.
అసలు ఈ చట్టం ఎందుకొచ్చిందంటే?
ప్రారంభంలో అమెరికా రాజ్యాంగంలో అధ్యక్ష పదవీ కాలంపై ఎలాంటి పరిమితులు లేవు. అమెరికా తొలి అధ్యక్షుడు జార్జ్ వాషింగ్టన్ రెండు పర్యాయాల (8 సంవత్సరాలు) తర్వాత స్వచ్ఛందంగా పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. అప్పుడు ఎలాంటి నిబంధన లేకపోయినా మరోసారి పోటీకి ఆసక్తి చూపించలేదు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అధ్యక్షులు అందరూ దశాబ్దాల పాటు ఇదే అనధికారిక సంప్రదాయాన్ని, వాషింగ్టన్ చూపిన మార్గాన్నే గౌరవిస్తూ పాటించారు. అయితే ఈ సుదీర్ఘ సంప్రదాయాన్ని ఫ్రాంక్లిన్ డి. రూజ్వెల్ట్ మాత్రం పక్కనబెట్టారు. ఆయన 1940లో మూడోసారి, 1944లో రికార్డు స్థాయిలో నాలుగోసారి కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. 1945 ఏప్రిల్లో నాలుగోసారి అధ్యక్షుడిగా పదవిలో ఉండగానే మరణించారు.
ఇలా రూజ్వెల్ట్ వరుసగా నాలుగుసార్లు అధ్యక్షుడైన తర్వాత, ఏ ఒక్క వ్యక్తి చేతిలోనూ సుదీర్ఘ కాలం అధికారం ఉండకూడదని అమెరికా కాంగ్రెస్ భావించింది. దీంతో 2 విడతల పరిమితిని అధికారిక చట్టంగా మార్చడానికి 1947లో కాంగ్రెస్ 22వ సవరణను ప్రతిపాదించింది. తర్వాత 1951 ఫిబ్రవరిలో అమెరికాలోని అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా దీనికి ఆమోదం తెలిపాయి. అప్పటి నుంచి రెండు దఫాల కంటే ఎక్కువ సార్లు ఎవరూ అధ్యక్షులు కాకుండా చట్టపరమైన పరిమితి అమల్లోకి వచ్చింది.
ట్రంప్పై కోర్టులో దావా- 'ట్రూత్ సోషల్' పెయిడ్ సర్వీస్పై పిటిషన్ దాఖలు
ట్రంప్ ప్రయాణం అంత సీక్రెట్ ఎందుకు? బుష్ నుంచి బైడెన్ వరకు రహస్యంగా జర్నీ చేసిన అధ్యక్షులు వీరే!